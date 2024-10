Transports licita la substitució del tauler del pont sobre el Riu Mare en la N-3 per 275.719 euros

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per un total de 275.719 euros (IVA inclòs) l’obra per a substituir el tauler del pont situat sobre el Riu Mare en el quilòmetre 258,160 de la carretera N-3, en el terme municipal d’Utiel, província de València. Aquest projecte, anunciat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), té com a objectiu principal millorar la seguretat i funcionalitat de l’estructura.

El pla contempla la demolició del tauler actual i el seu reemplaçament per un nou que mantindrà la mateixa geometria de calçada. La nova estructura estarà composta per bigues prefabricades homogènies en tota la seua amplària, amb un disseny optimitzat que permet reduir la grossària del ferm, millorant així el comportament del pont davant les càrregues i la fissuració del tauler existent.

A més de la substitució del tauler, es realitzaran altres intervencions, com el recrescut dels estreps, la reparació dels murs frontals i la instal·lació d’un nou sistema de contenció. Amb aquestes actuacions, el Ministeri busca garantir la durabilitat del pont i assegurar una major seguretat en el seu ús.