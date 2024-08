Valencia millora l’accessibilitat en les pedanies del sud amb una inversió de 185.000 euros

L’Ajuntament de València destinarà 184.939,15 euros a l’execució de les obres necessàries per a millorar l’accessibilitat, tant per als vianants com de vehicles, en diferents punts de les pedanies de Castellar-l’Oliveral, Pinedo i el Perellonet, en el sud de la ciutat.

L’alcaldessa en funcions i regidora de Pedanies i Participació, María José Ferrer San Segundo, ha declarat que, en el cas de Castellar, l’actuació municipal consisteix en l’adequació d’una parcel·la situada al costat del poliesportiu que és usada habitualment com a aparcament de vehicles, tant de turismes com d’autobusos. El terreny no està pavimentat i disposa únicament d’una esplanada de llastos com a capa de rodadora.

De igual manera, no posseïx enllumenat públic ni sistemes de drenatge que faciliten l’evacuació de les aigües pluvials, per la qual cosa es produeixen bassals i clots. Al sud de la parcel·la se situa una séquia que dona reg als terrenys agrícoles confrontants. A causa del pendent, les aigües procedents de les pluges acaben sent evacuades per mitjà de la séquia.

Un espai més segur pels vehicles

El projecte té per objecte convertir la parcel·la de Castellar en un espai on els vehicles puguen estacionar de manera fàcil i segura, independentment de les inclemències del temps. Es pavimentarà part del terreny amb un formigó que evite els embassaments. S’executarà una preinstal·lació d’enllumenat públic perquè en un futur es puga dotar a la parcel·la de la il·luminació necessària i augmentar la seguretat de la ciutadania.

Esta preinstal·lació estarà construïda per una canalització perimetral de dos tubs de PVC corrugat que disposarà d’arquetes per a fer-la enregistrable. Els servicis municipals han pressupostat esta actuació en 92.411,45 € i el seu termini màxim d’execució previst és de dos mesos.

En el cas de les pedanies costaneres de Pinedo i el Perellonet, l’Ajuntament culminarà la renovació dels quasi 150 passos per als vianants existents per a fer-los més accessibles. Les obres compten amb un pressupost màxim inicial de 92.528,06 euros i està previst que concloguen en un període màxim de quatre mesos.

Millorar els guals en El Perellonet i Pinedo

El Perellonet compta actualment amb aproximadament 93 guals per als vianants. Alguns ja es troben adaptats a la vigent legislació d’accessibilitat, però la majoria d’ells necessiten millores com ara un rebaixe adequat de les voreres i la col·locació de rajoles pododàctiles de botó i d’acanaladura. Pinedo té 52 guals per als vianants, alguns dels quals ja complixen la normativa vigent d’accessibilitat, però altres necessiten millores per a adequar-los i garantir l’accessibilitat per als vianants.

En els dos casos, la mesa de contractació tindrà en compte el millor preu oferit, la reducció del termini d’execució i el contingut de la memòria tècnica. Les empreses interessades a participar en la licitació pública poden presentar les ofertes de manera electrònica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic fins a les 23.59 hores del 16 de setembre de 2024.