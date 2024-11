La Generalitat habilita un visor sobre l’estat de les carreteres i l’evolució de les obres afectades per la DANA

La Generalitat ha habilitat un visor de la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana per a informar la ciutadania sobre l’estat de les vies que han patit danys arran de les inundacions provocades per la DANA la setmana passada.

Aquesta eina, que ja es pot consultar en la web de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, ha sigut desenvolupada per la Direcció General d’Infraestructures i Projectes Urbans i per l’Institut Cartogràfic Valencià, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, és d’accés públic.

El seu objectiu és proporcionar informació sobre la situació actual de les carreteres, així com dels avanços de les diferents actuacions i obres de reparació, construcció i condicionament que s’estan duent a terme en les vies i infraestructures danyades, tant en les de la titularitat estatal com autonòmica o local.

Comprobar els trams més afectats

En el visor es poden contemplar les carreteres més afectades per la DANA, com alguns trams de la CV-33, que ha patit greus danys en dos dels seus ponts: un ha col·lapsat per complet i l’altre presenta importants desperfectes. En aquest últim s’està injectant formigó en la base perquè puga estar operatiu en una primera fase, a més d’habilitar alguns carrils per a la circulació.

Així mateix, en la CV-36, els dos ponts situats en el PK 8+640 també s’han esfondrat. En aquesta via, s’estan fent treballs de neteja i condicionament de l’asfalt per a obrir una entrada provisional a Torrent. En la CV-403, una altra de les carreteres més danyades, en el PK 4+270, a l’altura de la localitat de Torrent, s’estan reforçant els fonaments d’un pont, igual que una altra infraestructura a Algemesí, en la CV-42.

Addicionalment, en diversos trams de la CV-50, en els municipis de Xest, Vilamarxant i Real, s’estan realitzant labors de condicionament de les calçades i restauració de grans estructures i passarel·les.

Carreteres amb circulació restringida

Amb el nou visor també es poden conéixer les carreteres de l’àrea metropolitana de València en les quals s’ha restringit la circulació amb la finalitat de facilitar els treballs d’emergència de les diferents agències i evitar, així, el col·lapse de les principals vies d’accés i eixida de la ciutat.

Entre les carreteres amb restriccions es troben la V-31 íntegrament, així com els accessos i eixides als municipis des del quilòmetre 0 (Port) de la V-30 al quilòmetre 9 (accessos a l’A3). També diverses carreteres de competència autonòmica, entre elles els trams de la CV-33 Albal-Torrent, de la CV-36 València-bypass i de la CV-403 Xirivella-Torrent, entre altres.

A mesura que es vagen alçant aquestes restriccions, el visor anirà actualitzant la informació perquè la ciutadania puga conéixer quins accessos es van obrint i quins continuen tancats