À Punt fa el millor Nou d’Octubre de la seua història amb 700.000 espectadors

La cadena autonòmica À Punt aconsegueix la major audiència d’un Nou d’Octubre des què va nàixer, el 2018. Vora 700.000 espectadors connecten amb la televisió autonòmica el dia gran de la Comunitat Valenciana per a seguir els actes commemoratius.

Els actes institucionals van aconseguir un 14,7% d’audiència mitjana amb 215.000 espectadors. El moment més vist va ser la baixada de la Senyera amb un 20,4% d’audiència, on À Punt va liderar la franja en tota la Comunitat Valenciana per davant de la resta de cadenes. La cadena pública registra un share d’un 5,4% durant la jornada festiva.

Van ser quatre hores de directe amb pics del 21,5%. Un total de 263.000 espectadors connectaren amb À Punt durant la retransmissió de l’acte institucional d’entrega de les altes distincions i la tradicional processó cívica de la Reial Senyera pels carrers de la ciutat de València. Una retransmissió que va presentar Marta Ventura amb els comentaris de l’historiador Vicent Baydal.

Una audiència que va romandre fins la nit

NTC migdia, presentat per Rosa Romero, va ser vist per 240.000 espectadors, amb un 14,1% de share i pics d’audiència superiors al 26%.

El magazine de vesprada, En directe, conduit per Àlex Blanquer, va ser vist per 165.000 valencians, amb un programa que va fer un recorregut per Alacant, València i Castelló de la Plana i díhuit ciutats més de tota la Comunitat Valenciana.

Durant l’emissió es van fer connexions amb els Moros i Cristians de València i d’Albaida, la cercavila de Banyeres, les paelles multitudinàries de Muro, el festival de folk de l’Alcora, el correfoc de Petrer i els actes de la Senyera a Paiporta, entre d’altres.

Més d’un milió de valencians connectaren amb À Punt

A la nit, l’estrena de la pel·lícula Olvido, un thriller participat per À Punt i ambientat en la riuada de València del 1957 aconsegueix un 5,8% de quota de pantalla amb 130.000 espectadors.

Al mes d’octubre, amb només nou dies, un total de 1.300.000 persones, el 26% dels valencians, han connectat amb À Punt en algun moment.