Air Nostrum li ofereix a l’aeroport de Castelló prolongar la ruta a Madrid i una connexió amb Mallorca

La societat pública Aerocas ha rebut una oferta de la companyia Air Nostrum en la convocatòria per a la captació d’una aerolínia que opere la ruta Castelló-Madrid durant els pròxims tres anys i pose en marxa una nova connexió estival amb Palma de Mallorca a partir de 2025.

Vençut el termini per a la presentació de propostes, s’ha verificat que l’oferta presentada per Air Nostrum reuneix els requisits administratius previs. Així i tot, han indicat que ara falta per avaluar la resta de la documentació, relativa als aspectes tècnics i econòmics.

Aerocas va licitar el mes passat una campanya de posicionament que té com a objectius possibilitar la continuïtat de la ruta Castelló-Madrid durant els tres pròxims anys i l’establiment d’una nova connexió amb Palma a partir de l’estiu de 2025.

Quatre freqüències amb la màxima connectivitat

La ruta de Madrid haurà de disposar de, almenys, quatre freqüències setmanals, dins d’una franja horària que garantisca el màxim de connectivitat aèria. En aquest sentit, un dels principals elements que es valoren són les possibilitats d’enllaç amb altres destinacions internacionals i nacionals des de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

D’altra banda, el contracte inclou l’establiment, a partir de 2025, d’una ruta de caràcter estival entre l’aeroport de Castelló i el de Palma. Aquesta connexió haurà d’operar un mínim de set setmanes amb, almenys, dues freqüències setmanals.

En la línia de les anteriors campanyes de posicionament impulsades per Aerocas, la companyia adjudicatària haurà de realitzar una campanya de promoció de l’aeroport de Castelló i de les rutes objecte de la licitació.