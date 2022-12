Caixabank, último sustento de Peter Lim: el Valencia se queda sin el apoyo de los bancos tras perder 180 millones 

El Valencia CF certificó en la junta general de accionistas del club su pésima posición financiera. Su único aliado (y al que mayores piropos le profirió) hoy en día es Caixabank, principal acreedor al que paga puntualmente ya que es la forma de evitar su quiebra y liquidación. Además, ningún otro banco quiere financiarle. La esperanza de acabar el nuevo estadio, cuyo compromiso no se reflejó en la compraventa firmada hace ocho años, sigue como esperanza para acabar con los males de unas cuentas perennemente en rojo y sin visos de solución por la vía deportiva.

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, que sustituyó a Anil Murphy a los mandos del club tras protagonizar agrias polémicas entre propiedad y afición (“la relación con la afición ha pasado tiempos muy difíciles por nuestro expresidente”, dijo), alabó a Caixabank y censuró al Ayuntamiento de Valencia. “Muy agradecido al apoyo inquebrantable de LaLiga y Caixabank, ya que aprecian y valoran nuestra credibilidad”, dijo Chan.

Lo hizo tras un sangrante historial financiero. Tal y como incidió Libertad Valencia CF, agrupación de pequeños accionistas que quieren la salida de Peter Lim del club, en los últimos 8 años se han producido 180,6 millones de euros de pérdidas. Sólo la temporada 2018/19 tuvo beneficios (+1,3 millones). Este año se han reflejado las mayores pérdidas: 46 millones de euros. En la temporada 17/18 fueron 36 mientras que la 15/16 y la 20/21 fueron 31 en cada una de ellas. La crispación entre los aficionados es muy elevada.

La explicación de la propiedad del club en la junta de accionistas fue apuntar 95 de los 180 millones a la etapa pre-Lim recordando pérdidas de Porxinos (25 millones) o la depreciación de las parcelas (28 millones) mientras que 41 millones los achacó a la pandemia por la pérdida de venta de entradas y productos.

«Con la trayectoria que tenemos, no nos dan nuevos préstamos» Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia CF

Ya en rueda de prensa, Inma Ibáñez, directora financiera del club, verbalizó el verdadero problema del club: “Con la trayectoria que tenemos, no nos dan nuevos préstamos. Queremos reestructurar la deuda, pero para eso tenemos que arrancar las obras del estadio”.

Tras esto, ya no hay más hoja de ruta en el club. El Valencia CF sólo tiene a Caixabank (antes tenían también a Bankia, pero se fusionaron los dos bancos) y no hay más que hacer. Hoy hay una reunión prevista con el Ayuntamiento de Valencia. Ocurre porque parte del consejo, incluido el hijo de Peter Lim, nuevo consejero del Valencia, se han desplazado de Singapur hasta España.

En rueda de prensa se preguntó si las críticas de Layhoon Chan al Ayuntamiento (al que acusó de bloquear la venta del terciario del nuevo estadio) habían provocado la reunión. Y fue que no. Estaba programada. La presencia del hijo de Peter Lim fue ayer interpretada desde el club como símbolo de permanencia de la inversión de Singapur en el fútbol valenciano.

La situación es de enroque. Frente a una sociedad generadora de pérdidas con resultados deportivos mediocres (no juega en Europa desde hace más de 1.000 días), la construcción de un nuevo estadio que cambie radicalmente la estructura de ingresos se plantea como única opción.

Mientras tanto, mera supervivencia. La junta aprobó una operación acordeón con una reducción del 83% del capital social (el valor nominal de las acciones pasó de 6 euros a 1), para luego aplicar una ampliación de capital. La previsión de la temporada 22/23 es volver a acabar en pérdidas. La solución fue un nuevo préstamo subordinado de Peter Lim al Valencia por importe de 35 millones de euros.

El propietario asiático del club blanquinegro aporta dinero a la sociedad mediante el método del préstamo subordinado, es decir, que en caso de quiebra primero cobraría Caixabank y luego Meriton (la sociedad de Peter Lim). Esta fórmula demuestra que Peter Lim pone dinero que evita la quiebra del club pero nada más.

De momento, no hay impagos por parte del Valencia CF a Caixabank, lo que le convierte en un buen cliente para la entidad financiera. En la práctica, esto significa que el banco no gana nada vendiendo la deuda del club de fútbol ya que estas operaciones se realizan con descuento y el impoluto historial de pago del Valencia CF a Caixabank no justifica renunciar al 100% del cobro de los préstamos.

El coste de la plantilla ya provoca pérdidas por lo que la llegada de nuevos fichajes es notablemente compleja

Otra cosa es que haya dinero para fichajes. “Tenemos más coste de plantilla de lo que marca el presupuesto”, dijo la directora financiera. Lo más ilusionante que dijo el director corporativo del Valencia CF, Jorge Solis, fue que hará fichajes “siempre que encajen”. No hay alegrías para el aficionado, y mucho menos mientras las obras del estadio no arranquen.

Esta situación se produce ocho años después de la llegada de Peter Lim al Valencia CF, dirigida por Amadeo Salvo, por entonces presidente del club, que se vendió como mecanismo para evitar que Bankia dirigiera los designios de los blanquinegros con la llegada de fondos buitres. Ese fue el relato desde el atril de la presidencia del club.

Pasados ocho años, el estadio sigue sin estar construido y los dirigentes puestos por Peter Lim reconocen a Caixabank (heredero de Bankia y con el mismo presidente, José Ignacio Goirigolzarri) como el único aliado financiero que tienen de su lado mientras en espacios deportivos se debate sobre la llegada de inversores que puedan hacer operaciones como la compra de deuda de la entidad u operaciones de fondos de inversión. Pero sólo está Caixabank y en el club no esperan que se sume nadie.