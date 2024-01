Danvila (Levante) anuncia la compra de 7 millones de euros de deuda de Gedesco

El consejero delegado del Levante UD, José Dánvila, anunció ayer que tiene un acuerdo para la compra de una deuda de 7 millones de euros de Gedesco. Este anuncio se produce mientras la financiera acaba de cambiar su consejo de administración con el desembarco del fondo JZI y el desalojo del consejero delegado de la compañía, Antonio Aynat, su socio, Javier García Escrivá.

El patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys emitió ayer un comunicado para informar que había celebrado Junta Extraordinaria del Patronato en el Estadio Ciutat de València en la que el consejero delegado del Consejo de Administración del Levante UD e inversor, José Danvila, había explicado la situación del club y resuelto las dudas y cuestiones planteadas por los miembros de la Fundación respecto a su propuesta de viabilidad económica.

El plan consiste en aportar 13 millones de euros, de los cuales seis serían para el pago a los jugadores y representantes mientras que siete servirían para comprar la deuda de Gedesco.

«Los miembros del Patronato de la Fundación han aprobado por unanimidad las bases de la operación por la que José Danvila invertirá y asistirá financieramente al Levante UD», informa el comunicado, para luego explicar que «la Fundación se ha emplazado a las próximas semanas para terminar de perfilar y cerrar todos los detalles de la operación».

Según declaraciones recogidas por ‘Sin Tregua Radio’, Dánvila ha confirmado que tiene ya un acuerdo con Gedesco mientras apunta que «lo principal que es la ampliación de capital vamos a intentar que se abra a todos los accionistas y que no sea sólo José Dánvila». El objetivo con esta inyección de capital es «solventar todos los problemas».

Sin embargo, Javier García Murillo, vicepresidente de la Fundación del Levante UD, apuntaba que la convocatoria del patronato celebrado ayer fue con documentación de «la semana pasada». Por tanto, anterior a que el Borme publicara el cambio en el consejo de Gedesco y la llegada del fondo JZI en vez de Aynat y Escrivá. «Se han aclarado muchos detalles pero legalmente no se puede aprobar algo que no has enviado junto con la convocatoria de hace una semana y nos hemos emplazado para terminar de perfilar el acuerdo».

García Murillo apunta que «se ha avanzado, pero legalmente no se puede aprobar. Hay que llegar a un acuerdo, firmar un term-sheet y luego pasarlo por el Patronato ya con los detalles».

La situación del Levante UD es crítica económicamente. Tal y como avanzó Economía Digital, ha renunciado recientemente a la construcción de la nueva ciudad deportiva junto al puerto de Valencia.

Condiciones «extremas» y borrachera en el estadio

La relación del Levante UD con Gedesco tuvo su momento álgido en la temporada 2021-22, cuando la financiera se convirtió en su patrocinador. Parte del acuerdo contempló que 350 empleados de Gedesco acudieran la novena jornada de La Liga a ver el Levante-Getafe. El equipo llevaba 16 partidos seguidos sin ganar. El Levante protagonizaba el peor inicio en Primera División de su historia. Acababan de cesar a su entrenador Paco López. Los trabajadores de Gedesco cantaron aquello de: «Alcohol, alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual«.

No sentó bien el estado general de embriaguez de los empleados de la financiera ya que tampoco era sencillo de mantener el equilibrio presupuestario con las condiciones firmadas en las operaciones de Gedesco. La definición del préstamo por parte de Dánvila es que tiene «condiciones extremas». Esta situación acumulada se suma a los impagos detectados por Moody’s de 139 millones de euros en Gedesco y el cambio en el consejo de administración que ha premitido el desembarco de JZI en la financiera que, en 2020, fue la quinta empresa por facturación de la Comunidad Valenciana.