«España ha sufrido tres ciberataques críticos al mes por parte de otros Estados durante 2023»

Pablo Trilles Farrington es el CEO de la empresa AuraQuantic y forma parte de su Consejo de Administración. Antes de dirigir esta compañía valenciana, Trilles dedicó sus primeros años en la empresa al área comercial y lideró además la expansión internacional en el mercado de Oriente Medio.

Graduado en International Business Management por la Universidad de California, y en Gestión Comercial y Marketing por la ESIC Business & Marketing School, la trayectoria profesional de Pablo Trilles ha estado íntimamente ligada a AuraQuantic. La empresa tecnológica que fundó su padre, Juan José Trilles, está especializada en el desarrollo de soluciones software que combinan la automatización de procesos de negocio y el diseño de aplicaciones No Code y Low Code.

Antes de unirse a AuraQuantic, Trilles ocupó el puesto de Sales Manager en Samadi Consulting, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos y servicios de consultoría, asesoramiento e informática para empresas. Allí adquirió su primera experiencia profesional ocupándose del diseño, implementación y control de la estrategia comercial de la compañía, además de liderar al equipo de ventas en entornos B2B.

Apasionado del mundo tecnológico, analítico y cercano, siempre ha defendido la máxima de su padre: disponer de un entorno óptimo para los empleados donde estén a gusto, disfruten con su desempeño y se sientan realizados. Una idea que ha marcado, en cierta manera, la cultura corporativa de la compañía que, en este año 2024 conmemora su vigésimo segundo aniversario. Trilles habla sobre la compañía, la llegada de la IA o la ciberseguridad con Economía Digital.

¿Nos podría explicar a qué se dedica AuraQuantic de forma sencilla?

AuraQuantic o AURA es una empresa tecnológica con más de 20 años de recorrido en el mercado tecnológico y presencia en 50 países, que ha desarrollado una plataforma de software empresarial en la nube con el mismo nombre (AuraQuantic). Esta plataforma ayuda a las empresas medianas y grandes de cualquier sector a digitalizar y automatizar sus procesos de negocio, además de crear aplicaciones sin necesidad de programación.

El producto AuraQuantic está catalogado como un Low code/No code, BPA (Business Process Automation) y BPM (Business Process Management).

¿Cuáles son las principales aplicaciones de las soluciones tecnológicas que ofrecen?

La plataforma AuraQuantic está diseñada para mejorar la operativa de las empresas en todas sus áreas, tanto transversal como departamentalmente. Su objetivo es digitalizar los procesos y crear las aplicaciones para asegurar que los trabajos se realizan de forma correcta. Gracias a ello, se tiene control de lo que está ocurriendo.

Por tanto, AuraQuantic es capaz de detectar mejoras en aras de una optimización empresarial. Mejorar la operativa de ventas, eliminar los errores, reducir los tiempos y costes operativos, optimizar las cargas de trabajo, facilitar el día a día de los empleados, automatizar trabajos repetitivos, ayudar en la toma de decisiones o asegurar el cumplimento de las normativas son algunos de los beneficios de utilizar AuraQuantic.

¿En cuántos países trabajan?



AuraQuantic está presente en más de 50 países y más de 10 millones de usuarios utilizan diariamente la plataforma de software para el desempeño de su actividad profesional. Una cifra de la que nos sentimos orgullosos, pues denota el importante grado de penetración que ha tenido AuraQuantic en mercados tan dispares como Latam, Europa y Oriente Medio. De la misma forma, EE.UU., India, Sudáfrica y Japón son otros de los territorios donde disponemos de una importante cuota de mercado.

¿Cuáles son las principales empresas e instituciones que cuentan con sus sistemas?



En la actualidad, AuraQuantic cuenta con presencia en empresas e instituciones, tanto del sector público como privado, en diversos países alrededor del mundo, y sus clientes abarcan una amplia gama de sectores industriales, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes necesidades empresariales.

Entre los clientes actuales que confían en la plataforma, se encuentran nombres tan destacados como Nissan, Toyota, Iberdrola, Santander, Balearia, Universidad de Deusto, ElPozo Alimentación, Eroski, Ibercaja, Vodafone, Ibercaja, Ajinomoto, Metro Madrid, Accenture, AT&T, KPN, Borges, Aigües de Barcelona, Intrum, Grupo Sura, Stadler, Q-safety by Quirónprevención, Grupo Planeta, CAF Power Automation, Ingeteam, Grupo INS, EPM, Grup Balfegó, Dover Fueling, ENAP, Davivienda, Abertis, Grupo Dia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) de Colombia, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageonim) de Chile.

En Omán, contamos con clientes como Oman International Container Terminal y Public Authority for Electricity & Water; y en Emiratos Árabes Unidos a Ministry of Health and Prevention Dubai – MOHAP, Al Fahim Groupe of Companies y Al Rawabi Dairy.

En el último ejercicio con cuentas presentadas, 2022, presentaron una facturación de alrededor de 7,5 millones de euros. ¿Nos podría avanzar hacia dónde han evolucionado las cuentas de 2023 y cuáles son sus previsiones para 2024?

La estrategia de AuraQuantic se basa en el crecimiento 100% orgánico, apuntalado desde la solidez financiera, invirtiendo siempre en base a lo que la empresa es capaz de generar y obteniendo como resultado un Ebitda en positivo. El año 2023 la empresa ha crecido casi un 10% en facturación y ha obtenido un 15,2% de beneficio. Este año nos estamos centrando en mercados foco como son España, Latinoamérica y Oriente Medio, y las previsiones son crecer entre un 15% y un 20% a nivel global para 2024.

AuraQuantic integra las IA de Microsoft

Han comenzado a aplicar la IA en sus soluciones tecnológicas. ¿Qué puede aportar en su caso y, en general, a la ciberseguridad?



Los usuarios de AuraQuantic se benefician de la completa integración con servicios de Inteligencia Artificial que ofrece Microsoft, así como ChatGPT y otros. La Inteligencia Artificial actúa en cualquier parte del proceso, facilitando la labor del usuario. Ejemplos de su aplicación son el Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP), la creación de asistentes virtuales inteligentes, el servicio de visión artificial para la detección de anomalías, y las soluciones de aprendizaje automático o Machine Learning (ML).

Además, se está trabajando para implementar nuevas funcionalidades relacionadas con la Inteligencia Artificial, que supondrán un gran avance en la experiencia de los usuarios. En el ámbito de la ciberseguridad, la IA ofrece diversos beneficios, como la detección de amenazas más eficiente, automatización de procesos de seguridad, mejoras en la detección y respuesta ante incidentes, y análisis avanzado de datos. Esto se traduce en una mayor eficiencia y capacidad de respuesta en la protección de datos y sistemas ante posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad.

«España se enfrenta a una situación preocupante en cuanto a la ciberseguridad»

¿Está realizando España una apuesta real por la ciberseguridad?

A pesar de los esfuerzos realizados por instituciones como el Incibe, España se enfrenta a una situación preocupante en cuanto a la ciberseguridad. El país se encuentra entre los cinco que más ciberataques sufren en todo el mundo, con más de ocho millones de cuentas hackeadas en 2023. Además, se registran 15 filtraciones por minuto cada día, lo que ha provocado un aumento del 86 % en el número de cuentas robadas ese mismo año. A pesar de los intentos por concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad, la situación ha empeorado en 2023, con un aumento significativo de incidentes.

El robo de datos personales, el ransomware y la amenaza de la inteligencia artificial generativa son algunas de las principales preocupaciones. No obstante, desde el departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CNN), adscrito al CNI, han señalado recientemente que a pesar del aumento del número de incidentes de ciberseguridad y de tipo crítico perpetrados por otros estados, España cuenta con una capacidad notable para detectarlos respecto a otros país.

¿Detectan preocupación por este asunto a raíz de los últimos ataques a instituciones del estado?

Tal y como comentaba anteriormente, desde el departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CNN), se ha explicado que el aumento en el número de incidentes relacionados con la ciberseguridad no es el principal motivo de preocupación. España cuenta con capacidad tecnológica suficiente para detectarlos en comparación con otros países, lo que indica una mayor eficacia en este sentido.

Sin embargo, lo que sí preocupa son los ciberataques críticos, que han pasado de 75 en 2022, a 120 en 2023. Este incremento indica la existencia de posibles vulnerabilidades o fallas en el sistema de defensa. En concreto, España ha sufrido tres ciberataques críticos al mes por parte de otros Estados durante 2023.

¿Y en las empresas?

Sí, se detecta preocupación por la ciberseguridad entre las empresas en España. De hecho, en los últimos meses de 2023, se ha producido un aumento notable en lo que respecta a la gravedad y la frecuencia de los ciberataques. Esto ha llevado a que las empresas asignen una porción cada vez mayor de sus presupuestos de TI a la ciberseguridad, lo que refleja una creciente necesidad de proteger los activos digitales ante un escenario de amenazas en continua evolución.

Además, los líderes empresariales son cada vez más conscientes de las implicaciones que un ataque puede tener en sus operaciones, incluyendo la paralización de la actividad, pérdidas económicas y daño reputacional. Las proyecciones de gasto tecnológico de Gartner apuntan a que, para 2024, el 80% de los CIO tienen previsto incrementar el gasto en ciberseguridad y protección de datos, lo que refleja la necesidad de implementar estrategias que garanticen la continuidad y la integridad de los sistemas y redes empresariales.