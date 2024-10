Femeval dispara un 25% los ingresos por cuotas en dos años en su OPA a todo lo que rodea al metal

La Federación del Metal Valenciano (Femeval) es la principal patronal sectorial de la provincia de Valencia tanto por los ingresos por cuotas que tiene como por la cantidad empresas que agrupa bajo sus siglas. La expansión de la patronal dirigida por Vicente Lafuente ha cogido velocidad especialmente tras la pandemia. En los dos últimos años ha disparado un 25% sus ingresos por cuotas mientras ejecuta una OPA a todo lo que rodea al metal, desde la industria hasta el comercio pasando por los servicios.

Los ingresos de Femeval por cuotas en 2023 se elevaron hasta los 1.728.702,23 euros, lo que supone más de 200.000 euros más que los registrados en 2022, que se situaron en 1.506.899,14 euros.

La patronal ha ido aumentando año sus ingresos por cuotas hasta que en 2019 alcanzó los 1.347,837,85 euros sólo de cuotas. Con la pandemia, la cifra en 2020 se situó en 1.338.255,45 mientras que en 2021 pasó a 1.373.384,96. Desde entonces, durante los años 2022 y 2023 ha elevado un 25% sus ingresos del apartado de «cuota de afiliados y usuarios», tal y como se puede comprobar en las cuentas anuales depositadas en el portal de transparencia que tiene el mismo nivel de detalle que los depósitos de cuentas que las empresas realizan en el Registro Mercantil. El nivel de transparencia de Femeval es de los más altos del ecosistema patronal.

El motivo de este incremento del alcance de Femeval, según se deduce de la información que la patronal comunica en su web, se debe a dos motivos. Por un lado, hay una incesante captación de nuevos socios. Sólo en el mes de septiembre, incorporó a 41 nuevas empresas que forman parte de la extensa red de asociaciones que forman parte de Femeval.

En esa última remesa aportaron socios las asociaciones de instaladores de fontanería, instaladores eléctricos, distribuidores de automoción, talleres de coches, ascensores, maquinaria y equipo industrial, cerrajería y la de manufacturas férreas. De hecho, como se puede ver en el gráfico a continuación basado en las 500 empresas más grandes del ámbito que cubre Femeval, la mayoría de las empresas son del sector servicios.

Esta captación de empresas guarda relación con los servicios que ofrece Femeval, que también han experimentado un salto cuántico en los últimos ejercicios. Aunque en su portal de transparencia no aparece ninguna ayuda directa, es decir, discrecional y sin concurrencia competitiva, Femeval se ha convertido en beneficiario de una gran cantidad de líneas de formación para sus empresas.

Según las cuentas prepandemia, los ingresos por subvenciones de Femeval se situaban en 710.336,08, cifra que avanzó hasta los 782.669,34 en 2020, superó el millón de euros en 2021 (1.071.863,43 euros) bajando en 2022 hasta los 794.343,27. En 2023 casi duplicó las cifras de dos años antes llegando a los 1.991.307,13 euros.

La evolución de los gastos de personal se han situado entre medias del incremento del 25% de las cuotas y del casi 100% de subvenciones por concurrencia competitiva. En 2021, la plantilla consumió 1.074.699,67 euros mientras que en 2023 fueron 1.485.932,53. Es decir, en dos años ha crecido el gasto en empleados un 38,2%.

Tensión con la automoción y con la formación

La estrategia expansiva de Femeval no está exenta de polémica. La patronal de metal, al margen del enorme peso que tiene en su estructura lo que no es industria del metal sino servicios y comercio, quiere ser reconocida como el represetante de la automoción pero en la Comunidad Valenciana no existe una única voz en este sector. En UGT y Comisiones Obreras, los representantes del metal son los representantes de la automoción. Esa contundencia no la tiene Vicente Lafuente.

Las funciones más intrísecas de una patronal, como es la negociación del convenio, son asumidas por Femeval pero AVIA, asociación valenciana de la industria de la automoción y que también ha ampliado su razón de ser para aglutinar al sector de la movilidad, es hoy en día una voz muy valorada para hablar de lo que le ocurre al parque de proveedores de Ford.

Se da por tanto la paradoja de que Femeval está presente cada vez en más sectores, además de ser fuerte en automoción, pero en lo que es el corazón de su organización (la industria del metal) se está realizando equilibrios. Femeval presidida por Vicente Lafuente y AVIA que tiene a Francisco Segura a la cabeza son dos agentes con los que habla la administración.

El hecho de que Grupo Segura es socio de Femeval y que tanto Vicente Lafuente como Francisco Segura forman parte de la CEV es un factor que impide un diagnóstico sencillo. Por un lado, al estar ambos en el mismo bando se desactiva el conflicto y se niega que exista un enfrentamiento. Por otro, cuando salen de la mesa conjunta de la CEV cada uno dirige una asociación distinta y el dirigente político acaba llamando a uno antes que al otro o al revés.

A parte de la representatividad empresarial, el tamaño creciente y los planes expansivos de Femeval le han situado como un agente de formación cada vez más relevante. Hace casi un año, la patronal dirigida por Lafuente ya anunció un centro de formación de 4.500 metros cuadrados para 3.500 empresas dentro de un "plan integral de formación para el sector del metal en España". Y esta rama de crecimiento es crítica para Femeval, así como los respaldos que pueda tener, negociar o encontrar.