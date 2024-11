Ford Almussafes no puede fabricar: Industrias Alegre, proveedor crítico, arrasado por la DANA

El Ford Kuga no se puede fabricar sin el motor y sin las piezas que sujetan el techo. Esta es la situación que hoy tiene Ford Almussafes. La factoría se ha salvado de la DANA igual que lo ha hecho el parque de proveedores Juan Carlos I de Almussafes. Pero Industrias Alegre está en Albal y ahí la inundación arrasó con todo, incluido este proveedor.

Dos fuentes consultadas por Economía Digital trasladan que el agua entró en las instalaciones de Industrias Alegre. Alcanzó los 180 centímetros de altura. Las máquinas no se detuvieron cuando el agua empezó a entrar en las instalaciones por lo que existe un riesgo que todavía no se ha podido peritar. El estado de todos los circuitos eléctricos de la maquinaria que utiliza Industrias Alegre no se ha desvelado aún.

Industrias Alegre es un proveedor crítico del Kuga, el único modelo que se fabrica en Almussafes actualmente. Hace un larga lista de referencias para este modelo que van desde todo el interior del maletero a diferentes tipos de molduras. También hace, siguiendo la nomenclatura del sector, lo que se conoce como Pilar A, Pilar B y Pilar C. Es decir, «lo que hace que se sujete el techo del coche».

Además de la enorme relevancia que tienen estas piezas, Industrias Alegre también realiza partes que se ubican en el motor. Mas allá de la transcendencia de la pieza, el problema está en que no se puede montar un coche sin ella. «Es la parte que regula que entre más o menos aire al motor«, dicen los que conocen la referencia y lo explican en lenguaje no técnico. Pero no sólo es eso. Esta pieza no se puede instalar a posteriori. Si no llega a la cadena de producción de Almussafes no se puede montar el coche de manera incompleta.

Las conclusiones son realmente preocupantes. «Lo va a tener muy difícil», apuntan. «Es probable que se hayan mojado partes sensibles». añaden. «Ahora mismo, esta situación limita a la industria de la automoción valenciana», concluyen.

La propia empresa tampoco destila optimismo. Aunque en su última comunicación dice que «desde Industrias Alegre queremos trasladar nuestro pésame a las familias de las personas fallecidas en esta catástrofe, especialmente a las de Albal, la comunidad que nos acoge desde hace cincuenta años», no oculta su compleja situación.

Parca en detalles, dice que el «viernes pudimos por fin acceder a la zona. Están trabajando sin descanso, sacando el barro que nos dejó la riada, cuando sus propias casas están afectadas. Porque todos estamos dispuestos a regresar a la normalidad cuanto antes. No va a ser fácil, lo sabemos, pero volveremos a levantarnos. ¡Gracias, equipo! ¡Vamos! 💪».

El mensaje aporta información demoleadora. La DANA fue el martes y miércoles y jueves no pudieron acceder a la fábrica, que estaba llena de barro. Por tanto, las máquinas han estado prolongadamente afectadas por el agua y el barro. Su previsión para volver tampoco rezuma optimismo: «No va a ser fácil».

En este punto, cabe recordar que Industrias Alegre es un proveedor especialista en inyección de plástico que mueve moldes que pesan hasta 30 toneladas. Tiene máquinas de inyección de 1.700 y 2.300 toneladas. No hay cerca de Ford capacidad instalada ociosa capaz de asumir el trabajo de que hacía esta compañía. El problema, hoy por hoy, no tiene solución.

El cambio de Ford hacia el ERTE por fuerza mayor

Tras el desastre de la DANA el martes de la semana, Ford canceló el turno de noche y los que estaban convocados para el miércoles. Fue una reacción rápida, instada por UGT, que luego llevó a otro nuevo parte para el miércoles y el jueves. El viernes pasado, 1 de noviembre, ya era festivo por Todos los Santos y después venía la aplicación de ocho jornadas del ERTE por causas productivas que se pactó en verano.

En aquel momento, Ford empezó a nombrar el ERTE por fuerza mayor pero no lo registró con esa condición en la Dirección General de Trabajo. El cálculo, como publicó Economía Digital, lleva a una paralización de la producción hasta el 14 noviembre, día en que se iba retomar la producción.

Acta de la reunión entre Ford y UGT

Sin embargo, y tal como figura en el acta de la reunión entre UGT y la dirección de Ford Almussafes, se empieza a hablar ya del «ERTE de causa mayor» cuando, en teoría, se estaba gastando una de las jornadas autorizadas por el ERTE por causas productivas.

Como ya explicó ayer este periódico, la diferencia entre uno y otro es que Ford se ahorra un millón de euros a la semana en cotizaciones a la Seguridad Social si el ERTE que activa es el de fuerza mayor.

Ford ha comunicado que no tiene afección en su factoría, lo cual con estos precedentes no es relevante porque existe la fórmula legal de pedir el ERTE por fuerza mayor por afección indirecta. Es decir, pedirlo porque Industrias Alegre no le suministra piezas.

Otra diferencia sustancial es que el ERTE ya aprobado se agota mientras el de causa mayor abre un nuevo plazo que es fácilmente renovable. Esto lo convierte en inagotable y más económico aunque lo esconde es una situación dramática en la que Ford no sólo no sabe cuándo va a poder volver a trabajar.

Valencia tiene una enorme necesidad de coches por la DANA y su fábrica de coches sin poder ensamblar ni uno

La situación automovilistica en Valencia es dantesca. Tiene una fábrica (Ford Almussafes) que no puede fabricar y una necesidad de coches que la factoría necesitaría tres meses a tres turnos para poder ensamblarlos. Pero no puede montar ni un coche porque un proveedor (Industrias Alegre) no puede fabricar. Y no hay otro a la vista. Y la urgencia por comprar coches aumenta.