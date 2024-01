Gedesco se desintegra antes del desembarco de JZI con la sede y la web desaparecidas

Los gestores designados por el fondo de inversión JZ International (JZI) ha tomado oficialmente el control de Gedesco, la quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana cuya actividad se centra en la financiación no bancaria, tras la destitución del consejo de administración por orden del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia. Sin embargo, en vez de encontrarse con una compañía que en 2022 pretendía salir a bolsa con un valor de 1.000 millones de euros, se han encontrado una cáscara vacía, un holding con la sede desmontada, los trabajadores en paradero desconocido y hasta una web corporativa que ha dejado de existir.

El emblemático edificio situado en la Avenida de Aragón número 2 de la capital valenciana ya no luce el enorme letrero que lo coronaba y que se codeaba con los de otras grandes compañías españolas e internacionales que se ubican en la zona.

Los pisos que ocupaba el holding y sus diversas filiales se muestran vacíos, con el nombre de Gedesco desaparecido, sustituido por carteles de ‘Se alquila’.

Apenas queda un pequeño local en uno de los bajos del edificio en el que apenas se ve a menos de una decena de trabajadores. La sensación de abandono y desintegración es total.

La desaparición de la gran financiera no bancaria de España se hace patente no solo en la realidad palpable, sino también en su presencia digital. La web corporativa ya no existe, como se puede comprobar al teclear www.gedesco.es, donde aparece el siguiente mensaje:

En LinkedIn sí sigue existiendo la página de la empresa, pero todos sus contenidos han sido suprimidos y únicamente queda una publicación de hace casi un año con un contenido relacionado con la batalla judicial que mantienen los fundadores de la compañía y los máximos accionistas, mientras que en X (anteriormente conocida como Twitter) la última publicación es de noviembre de 2022.

Los gestores propuestos por el fondo fundado por David W. Zalaznick se han encontrado una empresa que ha pasado de tener la citada valoración de 1.000 millones de euros y registrar 610 millones de euros en ventas provenientes las dos principales ‘patas’ del holding, Gedesco Factoring y Gedesco Services, situándose como quinta empresa de la Comunitat Valenciana, a una presencia fantasmal.

JZI toma el control tras casi dos años de guerra judicial

El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia decidió, en un auto del pasado 14 de noviembre, el cese de los principales directivos de Gedesco, Aynat y García Escrivá, así como de Rueda y Groth, tras tomar acciones legales el JZ International, actual máximo accionista con el 67,5% de la compañía, así como sustituirlos por nuevos gestores propuestos por el fondo.

La primera acción judicial que tomó el fondo americano para recuperar el control del holding del que es máximo inversor desde hace alrededor de 15 años se produjo en marzo de 2022, en los tribunales de Nueva York. Tras recabar más información, JZI retiró el procedimiento en Estados Unidos y actuó contra estos cuatro miembros del Consejo de Administración en juzgados de lo mercantil y también de lo penal ya en España.

Ahora, esta decisión judicial se ha hecho efectiva y el Boletín Oficial del Registro Mercantil ya ha publicado la destitución de los anteriores directivos, su salida provisional del Consejo de Administración de Gedesco y su sustitución, también cautelar y con vocación provisional hasta que el juez tome una decisión definitiva, por cuatro directivos propuestos por el máximo accionista, JZI.

Se trata de Eduard Mila, Pere Vilella, Vicente Flores e Ignasi Figueras. El primero de ellos ostentará la presidencia de la compañía en sustitución de Miguel Rueda. El nuevo presidente, letrado, es socio fundador del despacho de abogados y economistas Pentalegis; Vilella es socio fundador de la división de insolvencias y administración concursal de FTI Consulting en España; Flores es socio director del despacho de abogados y economistas Evalúa, mientras que Ignasi Figueras es socio y cofundador también de FTI & Partners Corporate Recovery Spain.