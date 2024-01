Aynat negoció a espaldas de JZI, gestor de Gedesco, la venta de la deuda del Levante UD

El consejero delegado del Levante UD, José Danvila, negoció la compra de la deuda de 7 millones de euros que el club valenciano mantiene con Gedesco con el consejo de administración destituido cautelarmente. De hecho, la negociación es previa a la sustitución de la dirección que esta semana se ha producido con la llegada de nuevos gestores propuestos por JZ International (JZI).

Hasta este cese, el consejero delegado de la compañía era Antonio Aynat, que dirigía la financiera no bancaria más grande de España junto con su socio, Javier García Escrivá, ambos cofundadores de la compañía, y los antiguos representantes del fondo JZI en el holding, Miguel Rueda y Ole Groth.

JZI ha logrado finalmente esta semana, tras casi dos años de litigios y múltiples intentos infructuosos en la junta de accionistas de la compañía por la oposición de los ahora destituidos, hacerse con el mando de la quinta empresa de la Comunitat Valenciana según el ranking de facturación de 2020.

El patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys emitió este miércoles un comunicado para informar que había celebrado Junta Extraordinaria del Patronato en el Estadio Ciutat de València en la que el consejero delegado del Consejo de Administración del Levante UD e inversor, José Danvila, había explicado la situación del club y resuelto las dudas y cuestiones planteadas por los miembros de la Fundación respecto a su propuesta de viabilidad económica.

La cuestión crítica para el Levante ahora es que toda la negociación de su plan de viabilidad partía de la premisa de un acuerdo de Danvila con la Gedesco controlada por Aynat cuando éste era consejero delegado de la financiera. Esta situación ya es pasado y los acuerdos futuros se tendrán que firmar con los gestores que JZI han puesto al frente de Gedesco.

Dado el poco tiempo transcurrido desde que el Borme ha publicado la inscripción en el registro de los nuevos gestores de Gedesco, JZI no ha tenido tiempo para ordenar sus activos y conocer el estado actual de Gedesco.

Acuerdo «cerrado» con Bravo Capital

El plan de Danvila negociado con la Gedesco que dirigía Aynat consiste en aportar 13 millones de euros, de los cuales seis serían para el pago a los jugadores y representantes mientras que siete servirían para comprar la deuda contraída con Gedesco. Sin embargo, al ser preguntado por parte del medio de información especializado en la información del club ‘granota’ Sin Tregua Radio por la deuda con Gedesco, Danvila aseguró que el acuerdo estaba «cerrado», pero puntualizó: «Sí, con Bravo Capital ya está cerrado. Ya podemos confirmar que hay un acuerdo».

Esta precisión no es baladí, puesto que la deuda se generó con Gedesco, ahora bajo control de JZI, pero el consejero delegado del Levante UD dice haber cerrado un acuerdo con Bravo Capital, compañía del cofundador de Gedesco ahora destituido, Javier García Escrivá, y que ha tenido en Antonio Aynat, el otro cofundador cesado, a su consejero delegado. En este supuesto, la negociación habría ignorado al máximo accionista de la compañía que prestó el dinero y, en caso de abonarse a Bravo Capital, los fondos no revertirían en Gedesco, donde JZI tiene el 67,5% del accionariado.

Javier García Murillo, vicepresidente de la Fundación del Levante UD, apuntó al mismo medio que la convocatoria del patronato celebrado el miércoles fue con documentación de «la semana pasada». Por tanto, anterior a que el Borme publicara el cambio en el consejo de Gedesco y la llegada del fondo JZI en vez de Aynat y Escrivá. «Se han aclarado muchos detalles pero legalmente no se puede aprobar algo que no has enviado junto con la convocatoria de hace una semana y nos hemos emplazado para terminar de perfilar el acuerdo», señaló.

García Murillo comentó que «se ha avanzado, pero legalmente no se puede aprobar. Hay que llegar a un acuerdo, firmar un term-sheet y luego pasarlo por el Patronato ya con los detalles».

La situación del Levante UD es crítica económicamente. Tal y como avanzó Economía Digital, ha renunciado recientemente a la construcción de la nueva ciudad deportiva junto al puerto de Valencia.

Semana ‘movida’ en Gedesco

Por su parte, con la publicación en el Registro Mercantil de los ceses y nombramientos en el consejo de Administración de Gedesco, se confirma la pretensión de JZI, que mantiene varias causas abiertas por lo mercantil y por lo penal contra los hasta ahora máximos responsables de Gedesco, a quienes acusan de haber desviado cifras superiores al centenar de millones de euros a empresas vinculadas a ellos, a espaldas del máximo accionista, el fondo americano, y en presunta connivencia con los que debían ser sus representantes en el Consejo de Administración de la compañía y a quienes ya llevaron ante los tribunales hace año y medio.

Esta semana también se ha conocido, como adelantó Economía Digital, que la agencia internacional de calificación crediticia Moody’s ha desvelado en un informe una serie de impagos por parte de Gedesco, que cifra en 138,9 millones de euros.