Ivace+i concedix 500.000 euros en ajudes per a implantar la compra pública d’innovació en els ajuntaments

El director general d’Innovació, Juan José Cortés, ha reafirmat el compromís del Consell amb l’impuls de la compra pública innovadora (CPI) en l’Administració local, que enguany s’ha traduït en ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i) per un import superior als 550.000 euros a quatre ajuntaments i entitats supramunicipals i del sector públic local.

El suport en 2024 d’Ivace+i, que presidix Nuria Montes, permetrà a l’Ajuntament de Rafelguaraf, l’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana, l’empresa pública Aigües i Sanejament d’Elx i el Consorci de la Ribera demanar al sector privat el desenrotllament de solucions innovadores capaces de satisfer les seues necessitats i millorar el funcionament dels servicis públics.

Cortés ha fet este balanç en l’obertura de la jornada ‘Compra pública innovadora com a instrument del canvi en l’Administració local’, que ha organitzat l’Ajuntament d’Almussafes amb el suport d’Ivace+i Innovació, i en la qual s’han abordat les claus per a aconseguir l’eficiència en els servicis administratius a través de la I+D+i.

La compra pública d’Ivace com a clau per transformar l’Administració

Sobre este tema, ha subratllat el “gran potencial” de la compra pública innovadora com a instrument per a la transformació de l’Administració i ha destacat les iniciatives que consistoris com el d’Almussafes estan duent a terme per a reduir la burocràcia i facilitar les relacions amb la ciutadania i les empreses.

“Les noves tecnologies ens oferixen la possibilitat real d’acabar amb els colls de botella i els processos administratius tediosos, per això tenim l’obligació de modernitzar-nos”, ha valorat.

En la mateixa línia, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha valorat el compromís per la I+D+i d’este municipi valencià, que forma part de la Red Innpulso: “Treballem en la implantació de polítiques d’innovació, i la compra pública a través de la digitalització és la que ens permetrà l’eficiència de la burocràcia en l’Administració local, per això s’organitza l’esdeveniment”.

Una jornada repleta d’experts

En la jornada han participat una vintena d’especialistes de diferents àmbits, des de perfils vinculats a l’Administració pública fins a figures destacades del sector de desenrotllament de programari, que han analitzat les possibilitats que oferixen les noves tecnologies per a optimitzar el funcionament de les entitats locals.

Entre els ponents ha destacat la presència de l’exdirector de l’Agència Gallega d’Innovació, Manuel Varela, així com de la cap de departament de l’Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI, Ana Isabel Rodríguez.

A continuació, s’han fet dos tallers amb una àmplia representació d’expertes i experts en el camp de la digitalització. En el primer s’han abordat possibles estratègies per a avançar en la simplificació dels processos administratius, mentres que en el segon s’han proporcionat claus perquè els ajuntaments puguen triar i adaptar les noves tecnologies a les seues necessitats.