Juan Roig se vuelca con la IA: capta un 35% más de inversores para sus startup y pone 2 millones

El presidente de Mercadona, Juan Roig, amplió ayer el alcance del Investors’ Day de Angels, su brazo inversor ubicado en Marina de Empresas. El año pasado puso un millón de euros para invertir en startups en un evento donde 20 emprendedores buscaban dinero de 180 inversores. Este año ha puesto dos millones de euros donde 40 emprendedores han buscado ser invertidos por 250 personas con presupuesto para startups. El crecimiento en inversores que acuden al acto convocado por el brazo inversor de Juan Roig ha sido del 35% mientras que el capital invertido se ha duplicado en un año, lo que catapulta el alcance que tiene el Investors’ Day de Angels.

El foco, tal y como indicó tanto Pepe Peris, director de Angels, que es quien dirige el brazo inversor de Juan Roig, como Ander Michelena, inversor que desde Marina de Empresas se eligió para dar una conferencia, está ahora en la Inteligencia Artificial. Es el sector de moda en el mundo startups, y entre ellos Juan Roig, están volcado en este sector.

Pepe Peris, director de Angels, ha dicho: «El investors’ Day es el día en el que nuestro objetivo es atraer al máximo número de inversores a Valencia para que conozcan a todas las empresas de Marina de Empresas, de Lanzadera y Angels, que están en ronda de inversión». Desde la filosofía de Juan Roig, «todas las empresas tienen que ser rentables y tener un capital sólido». Peris ha apuntado que la euforia que se vivió en el sector de startups en 2021 se ha calmado y que ahora hay «mas enfoque en ser sostenible» mientras desde Angels se insiste en que «lo más importante en una inversión es su número 1».

Respecto a los perfiles, Peris ha dicho que «la inteligencia artificial está ahora más de moda porque está aplicada. La tecnología per se no tiene sentido, tiene que solucionar problemas de un cliente». «En estos momentos la inteligencia artificial está más enfocada a clientes y teniendo una mayor rentabilidad».

En el mismo sentido se ha orientado el inversor Ander Michelena, que ha dicho que «el sector de Inteligencia Artificial está en boca mucha gente desde ChatGPT, que ha cmabiado como vemos la inteligencia artificial y ha habido rondas muy elevadas y creo empieza a haber una burbuja y estamos empezando a ver valoraciones de 100 millones en un powerpoint. Creemos que esto no es sostenible y creemos en la inteligencia artificial que solucione problemas reales».

Sobre la evolución de las inversiones en el sector de startups, Michelena ha dicho que «antes se buscaba crecimiento, crecimiento y crecimiento y daba igual lo que costara y ahora se piensa en crecer pero se piensa en la eficiencia y que las empresas sean rentable y ganen dinero. Aunque sean empresas, tienen que ganar dinero».

Desde Marina de Empresas han indicado que nueve empresas se han presentado hoy en el Investors’ Day de Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, ante cerca de 250 inversores procedentes de toda España. Los emprendedores han tenido la oportunidad de exponer en el Auditorio Paco Pons de Marina de Empresas cuáles son las principales métricas de sus startups, cómo han evolucionado en el tiempo y qué objetivos de crecimiento tienen.

Ander Michelena, cofundador de Ticketbis, adquirida por eBay en el año 2016, y actualmente cofundador del fondo All Iron Ventures, ha impartido la ponencia de inicio, en la que ha hablado sobre su recorrido profesional y de cómo pasó de ser emprendedor a inversor. «Emprender es adictivo. Una vez que lo pruebas, es muy difícil mirar atrás. Al final vuelves a caer una y otra vez”, ha asegurado.

Tras el acto de presentación, los inversores y los emprendedores han compartido impresiones y posteriormente han mantenido reuniones one to one para analizar las posibles operaciones de inversión. Además de con las nueve empresas que han realizado el pitch, los inversores han cerrado reuniones individuales con otras 12 empresas interesadas en captar inversión y han podido conocer a otras 21 startups en los stands que se han habilitado en Marina de Empresas.