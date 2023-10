La directora comercial de Marina d’Or busca congresos en París al margen de los futuros dueños del complejo

La directora comercial de Marina d’Or, Sandra Ramírez, estuvo ayer en el Pavillon Dauphine de París en un encuentro con operadores para dar a conocer productos y servicios que se ofrecen desde España, y en concreto edesde Castellón, para el mercado especilizado de congresos o como se conoce técnicamente MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events). La acción se ha realizado al margen de los intereses futuros de grupo Fuertes y Magic Costa Blanca, que al no haber tomado posesión del complejo Marina d’Or, todavía no está autorizado para tomar decisiones de este tipo ni sobre las actuaciones que realice su plantilla.

Los futuros nuevos propietarios de Marina d’Or, el grupo Fuertes (dueño de El Pozo) y la cadena hotelera Magic Costa Blanca, todavía no han tomado posesión oficial del complejo de Oropesa del Mar por lo que declinaron ayer hacer cualquier tipo de comentario al respecto. De hecho, son muy escrupulosos manteniendo discreción mientras no sean propietarios del complejo oficialmente. Hasta la fecha sólo se conoce la vocación de la futura de gestión de internacionalizar el destino aunque se desligan de la estrategia comercial que aún mantiene el personal dirigido por el fondo Farrallon.

Como desveló en exclusiva Economía Digital, el pasado 17 de septiembre se cerraron anticipadamente todos los hoteles del complejo Marina d’Or en una decisión que tomó el fondo de inversión. La intención de los nuevos propietarios es reabrir para la nueva campaña de verano aunque las riendas de la propiedad aún no se han recogido, cuestión que se prevé que ocurra durante el mes de noviembre.

El foco de la anterior gestión está en los eventos

Según ha podido confirmar Economía Digital vía clientes habituales de Marina d’Or, la captación de eventos tipo MICE por parte de la actual gestión del complejo era una práctica habitual que incluso colisionaba con las reservas realizadas por particulares con meses de antelación. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan como el fin de semana de 6 y 7 de mayo se canceló sin indemnización las reservas realizadas ofreciendo una estancia para semanas después precisamente por la celebración de un evento que requería de toda la capacidad de alojamiento disponible.

Aunque la actividad comercial a corto plazo está congelada en Marina d’Or, con su central de reservas paralizada bajo el mensaje «¡Nos estamos preparando para ti! Nos vemos la próxima temporada», la actividad comercial en busca de ingresos para el medio o largo plazo se ha seguido desarrollando como demuestra la presencia de Sandra Ramírez, identificada como directora comercial de Marina d’Or, en la misión comercial en París que acudió en representación del Club de Producto Introducing Castellón.

Tal y como se explica en la nota de prensa del Club de Producto Introducing Castellón, Sandra Ramírez, directora comercial de Marina d’Or, ha acudido al Salón Pure Spain, una iniciativa de Turespaña a través de su Oficina de Turismo en París, y donde en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, está presente el citado club.

La directiva de Marina d’Or es la que ha estado presentando propuestas del Club de Producto Introducing Castellón que, además de dar a conocer las infraestructuras y equipamientos especializados que ofrece la provincia de Castellón (Palacios de congresos, salas de reuniones,..), se han incorporado opciones culturales, gastronómicas, de salud y deportivas que complementaran y aportaran valor añadido a los eventos que se pudieran realizar.