La huelga de Ryanair provoca 4 retrasos en el aeropuerto de Alicante

Ryanair afronta cuatro nuevas jornadas de huelga esta semana, desde este lunes hasta el jueves. Concretamente, en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana ha habido 4 retrasos en el aeropuerto de Alicante hasta las 09.00 horas, según ha informado el sindicato USO, uno de los convocantes de la huelga de tripulantes de cabina (TCP), junto a Sitcpla. Por el momento, en la jornada de este lunes, no ha habido ninguna afectación en el aeropuerto de Valencia.

Los dos sindicatos mantienen los paros de los días 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles donde opera la aerolínea de bajo coste: Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca.

De momento, la quinta jornada de parones en la aerolínea irlandesa ha provocado la cancelación de diez vuelos y retrasos en otros 43, con mayor incidencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Los convocantes reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores.

Por ello, los sindicatos exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no permita que la aerolínea vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados.

Más de 250 vuelos cancelados

Ryanair ya ha sufrido este verano otros diez días de huelga que se saldaron con más de 250 vuelos cancelados con origen o destino en España, según USO, sindicato que denuncia que la aerolínea ha despedido de forma irregular a 7 TCP por ejercer su derecho a huelga.