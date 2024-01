La oferta de 250 millones de Zorío para comprar el Valencia CF carece de autorización de Toro Finance

La oferta de 250 millones de euros del ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, para comprar el Valencia CF no tiene el respaldo de Toro Finance. La carta firmada por Antonio Aynat, como consejero delegado de Toro Finance, no implica ningún compromiso por parte de la financiera. De hecho, los 250 millones de euros con los que se pretende comprar el paquete accionarial de Peter Lim en el Valencia CF no está asignados en Toro Finance para esta operación.

«El uso de los fondos está sujeto a las condiciones acordadas entre ambas partes y a la aprobación final de la solicitud de crédito, la cual incluirá la presentación de la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa», asegura la comunicación firmada por Aynat.

Fuentes financieras valencianas aseguran que esto significa que no existe ningún compromiso ya que hace falta no sólo la «aprobación final» sino que advierte que hay presentar documentación una vez empiece el departamento de riesgos a analizar la situación. De hecho, con esta carta firmada por el consejero delegado de Toro Finance no hay ninguna seguridad de tener la financiación, apuntan las fuentes consultadas.

Un alto directivo financiero ubicado en Valencia hace hincapié en la poca información que incorpora la carta. «Lo normal sería vincular la operación a la realización de una ‘due diligence’ y a especificar muchos más valores del plan», indica.

Otro aspecto sobre el que incide el financiero es que la carta no venga acompañada del respaldo explícito del departamento de riesgos. «Por muy consejero delegado de que seas, una financiación de 250 millones de euros tiene que estar apoyada por riesgos y contar, por lo menos en mi entidad, con el respaldo del consejo de administración y estos aspectos deberían constar por escrito para dotar de una mayor credibilidad al alcance de esta carta», apuntan.

Toro Finance mueve una cartera de 400 millones de financiación alternativa por lo que la concentración y volumen de la operación del Valencia CF tiene el volumen más que suficiente para que su implicación o no sea tomada directamente por la propiedad de la compañía, sostienen las fuentes consultadas. De hecho, la realidad del día a día de Toro Finance está muy alejada de la posible operación con Peter Lim y el Valencia CF. Los actuales dueños de la compañía ven muy cerca la venta, pero no del club blanquinegro, si la suya propia.

Abanca, EBN Banco, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja Banco, candidatos a la compra

AlpInvest, dueño del 85% de Toro Finance, está en proceso de cribado de las ofertas que ha recibido por parte de cinco entidades financieras: Abanca, EBN Banco, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja Banco.

Con la gestión directa de Alvarez&Marsal y Arcano Partners, la compañía tenía una valoración antes de que explotara el conflicto entre JZI y sus anteriores gestores, entre los que estaba Antonio Aynat, de 700 millones de euros.

Actualmente, el foco de la compañía está en las financiaciones que rondan el millón de euros y tiene una previsión de beneficios antes de impuestos del entorno de los 10 millones de euros. Se trata de financiaciones que se realizan sin tener ficha bancaria.

El futuro de Toro Finance tendrá un impacto en el fútbol valenciano ya que, además de estar la operación de Zorío para intentar hacerse con las acciones de Peter Lim en el Valencia CF, José Danvila, consejero delegado del Levante también tiene una operación con Bravo Capital (marca de Toro Finance) por una operación con el Levante UD cuyo origen se sitúa en Gedesco.