“Las peticiones para fabricar nuevos vehículos a partir de 2025 se han triplicado en tres meses”

Enrique Vacas es el director general de Nutai, empresa que fundó en 1995 con Fernando Torrijos. Es proveedor de Ford, Volkswagen, Seat, Renault, Nissan y Daimler además de proveedores de la talla de Gestamp, Antolín o Faurecia. En 2018 alcanzó los 7,5 millones de facturación con 60 personas de plantilla. Con la paralización del Covid y la falta de suministros, la facturación bajó a tres millones, aunque este año espera superar los cuatro millones. Actualmente, tiene 45 empleados. Se dedica a la automatización industrial para instalaciones y maquinaria llave en mano para fabricación de motores, transmisiones, carrocerías y montaje de vehículos. Hace 7 años creó un departamento de I+D de robótica colaborativa.

Pregunta: ¿Qué expectativas tiene de negocio?

Respuesta: Volver a la facturación de 2018 y crecer a ese nivel de plantilla que teníamos. Nos estamos preparando para el periodo de 2023, 2024 y 2025.

¿Qué es la robótica colaborativa?

Todos tenemos en mente a los robots que sueldan y manipulan las carrocerías dentro de espacios vallados y con pantallas de protección que paran las chispas. Ahí no interactúa la persona. A partir de 2015, aparece el concepto de robótica colaborativa, que supone la creación de cobots que trabajan codo con codo con una persona en el mismo entorno. La tecnología ha permitido que el robot esté sensorizado de manera que si hay impacto con un ser humano no sea dañino.

¿Dónde han instalado esta tecnología?

En abril de 2016 instalamos el primer cobot en la planta de motores de Ford Almussafes y a partir de ahí no hemos parado de instalar cobots. Nos hemos especializado y tenemos un equipo técnico que los desarrolla.

Además, tiene una línea de trabajo relacionada con la energía.

Desde hace cuatro años estamos trabajando en el reciclaje de baterías del vehículo eléctrico y el segundo uso. Esto para nosotros es un aspecto estratégico. En las plantas de montaje de baterías ya estamos trabajando. Lo que estamos desarrollando es el proceso de desmontaje automático y el segundo uso de módulos de baterías ya utilizados.

Nutai siempre ha estado ligada al coche eléctrico. Ya en 2008 hablaba del coche eléctrico con E-Lloc

Entonces creamos esa empresa al 50% con otro miembro del cluster que ya despareció. La marca de Electric Lloc y la tecnología aún la mantenemos. Diseñábamos instalaciones de recarga del vehículo eléctrico y fuimos totalmente novedosos.

Ahora que han pasado 14 años, ¿por qué no funcionó?

Fuimos adelantados y junto con nosotros salieron varias empresas en España que se dedicaban a lo mismo. La causa de que no funcionara la empresa fue la crisis. El gobierno sacó el plan Movele de movilidad eléctrica y aglutinó a los agentes. Pusimos unos 50 puntos de recarga. Hubo un pequeño silicon valley valenciano que aglutinó al sector.

Fue cuando nació la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico.

Sí. La primera reunión la tuvimos el director de retail de Renault y nosotros. Se llamaba Almuerzos Valencianos de Vehículos Eléctrico. El primero lo pagó Renault y nos unió a industriales que estábamos interesados. A partir de ahí hubo más almuerzos. Luego llegó la crisis negada por los políticos y evidente para los industriales y el plan movele se paralizó.

«Con la voluntad, la capacidad y el diseño de los PERTE, las pymes teníamos muchas oportunidades»

Nutai está en el Perte de Seat, en el de Hub y estaba en el de Ford. ¿Cómo consigue una pyme meterse en tres Perte de la automoción?

Insistiendo. Hay que tener voluntad, capacidad y oportunidad. Somos una pyme tecnológica y tenemos la voluntad y la capacidad al ser colaboradores de muchas empresas del sector de la automoción. Con la voluntad, la capacidad y el diseño de los PERTE, las pymes teníamos muchas oportunidades.

Uno de los problemas de los Perte ha sido, precisamente, captar pymes.

Nosotros, cuando creamos E.lloc, ya éramos una pyme que hacía I+D. Tenemos más de 15 años de trayectoria con proyectos de I+D y hemos hecho proyectos regionales, nacionales y europeos. Tenemos un bagaje de consecución y gestión de proyectos muy amplio.

¿Cuál es su clave?

No trabajamos con consultoras externas y lo gestionamos internamente. Para participar en un Perte hay que entender lo que es un proyecto de I+D, quererlo gestionar, saber gestionarlo y tener la capacidad de gestionarlo. Las garantías que se solicitan son farragosas y si tú nunca has hecho I+D y de repente te ves en esta situación que no estás familiarizado y no tienes los recursos internos lo tienes complicado.

Hay una tendencia general en la automoción de disminución de la producción, pero desde su empresa, que está al principio de la cadena de valor, ven crecimiento.

Hace cuatro años que no hay producto nuevo en España. El movimiento es cíclico asincrónico. Las empresas que suministramos equipamiento a los fabricantes de vehículos somos los primeros que captamos proyectos nuevos porque somos los primeros en recibir las propuestas de renovación de las instalaciones de los clientes. Los vehículos necesitan entre uno y dos años de adecuación de las instalaciones hasta salir al mercado. Las peticiones para fabricar vehículos nuevos a partir de 2025 se han triplicado en los últimos tres meses. Estamos todos a la espera del pistoletazo de salida del Perte porque, entonces, se harán efectivas todas las inversiones.

Y todo esto sin que Ford siga en el Perte.

Ford ha dicho públicamente que se retira de esta convocatoria y al retirarse Ford, nos retiramos todos de esta convocatoria.

¿Tiene algún proyecto actualmente con Ford?

Hay diferentes tipos de proyectos con un fabricante. Hay adecuaciones para nuevos modelos y ahora mismo no tenemos ningún proyecto de este tipo de con Ford pero hay proyectos del día a día de mejora de la productividad o calidad. De estos proyectos sí que hay y se están ejecutando.

¿El movimiento que impulsa el Perte permitirá recuperar los niveles de producción de 2018?

En cuanto a capacidad de producción, seguro que sí. Otra cosa será la demanda. Los vehículos que se hacen en España son para Europa y para medio mundo y no sé si el mercado lo requerirá.

«El equipo humano de Ford Almussafes a nivel de gerencia, de ingeniería y de operarios está muy involucrado y eso es garantía de éxito»

¿Qué futuro cree que tiene Ford Almussafes?

Le veo un futuro brillante. Mi opinión personal basada en el feeling es que vendrán vehículos nuevos eléctricos a Valencia. La factoría de Valencia es moderna con un equipamiento e instalaciones muy adecuadas al tipo de producto que fabrica y tiene un equipo humano muy potente y focalizado en la mejora y eso no ocurre en otras factorías de la automoción de otros países. El equipo humano de Ford Almussafes a nivel de gerencia, de ingeniería y de operarios está muy involucrado y eso es garantía de éxito.

¿Cómo ve a Volkswagen?

Tiene mucha fuerza. La planta de Martorell ya tiene asignados vehículos eléctricos y están trabajando ya con un plan de fabricación que lo llevan a la práctica. La factoría de Martorell es una gran factoría. La planta de componentes de El Prat también tiene productos nuevos.

¿Qué proyecto tienen con el Hub que quiere reindustrializar las instalaciones que tuvo Nissan?

Nuestro proyecto ahí es conjunto con Power Electronics. No puedo decir nada más por confidencialidad.

¿Trabaja con Stellantis?

Es el único fabricante de España con el que no trabajamos.

¿Cómo ve el futuro de las plantas de Renault?

Tiene necesidad de que les den proyectos nuevos. Desde hace dos años que no tenemos contacto comercial con ellos. Hemos trabajado mucho en el pasado con ellos, sobre todo, en la planta de motores de Valladolid y con la de transmisiones de Sevilla pero no tenemos proyectos nuevos.

«Si la movilidad equivale a libertad, el automóvil es el icono de la movilidad terrestre y, por tanto, el icono de libertad»

La demanda ha cambiado. Ya no se habla de automoción sino de movilidad. De hecho, AVIA (asociación de proveedores de la automoción que ahora se ha renombrado como clúster de la movilidad) acaba de premiar a Nutai en la categoría de movilidad sostenible y conectada. ¿Ha cambiado la concepción del sector?

Para mí el icono de la movilidad terrestre es el automóvil tanto en el siglo XX como en el XXI. Ahora se habla de movilidad sostenible y conectada y el automóvil va a ser el artefacto que nos va a permitir movernos de manera sostenible. Si la movilidad equivale a libertad, el automóvil es el icono de la movilidad terrestre y, por tanto, el icono de libertad. A partir de ahí podemos hablar coche compartido y de motorizaciones que usen otras materias primas, pero siempre en un coche. El automóvil es el sistema de movilidad más popular del mundo ya que cualquier clase social tiene uno diseñado para él.

¿Restringir el uso del automóvil es restringir la libertad de las personas?

Ese es un silogismo que para mí es verdadero. Lo del día sin coches no lo entiendo. Es como el día sin libertad.

«Estamos trabajando en un proyecto en el que vehículos autónomos sin personas circularán por la vía pública junto a la factoría de Ford»

¿Cómo afecta a la industria que el coche esté cada vez más conectado?

Aquí hay diferenciar dentro de la industria y fuera. A nivel de producción hay un trasiego de piezas dentro una planta de producción que los vehículos autónomos, los llamados AGV o similar, ya se están participando. Esto cada vez va a ir a más. Estamos trabajando en un proyecto en el que vehículos autónomos sin personas circularán por la vía pública transportando piezas por el parque industrial Juan Carlos I de Almussafes situado junto a la factoría de Ford.

¿Cuándo llegará el coche autónomo a las personas?

La tecnología siempre va a ir por delante del uso y el uso siempre lo retrasa las normas. Se tendrá que adecuar toda la legislación sobre conducción para permitirlo. Será una realidad en los próximos años.

¿Cómo ve el debate entre el coche eléctrico y el de hidrógeno?

Dentro de la automoción de coches para personas, la combustión tendrá muchos tipos de combustibles como el diésel, la gasolina, el etanol para motores como los que se utilizan en Brasil, el biodiésel y los que vendrán en el futuro. Ahora lo que se está promocionando es la motorización eléctrica o híbrida ya sea enchufable o no combinándolo con un motor térmico. Ahora estos formatos están disponibles. La pila de hidrógeno no está en mi horizonte. No conozco ningún proyecto de vehículo. Estará en los centros de desarrollo, pero a nivel industrial no lo conozco.