Los hoteles de cuatro estrellas valencianos rechazan entrar en el Imserso

Avoris, gestora del programa Imserso, y los hoteles valencianos, que son los tienen que ofrecer las plazas, no están de acuerdo. El precio que ofrece la división de viajes del grupo Barceló no convence a los empresarios, que han ido rechazando las ofertas de inclusión en el programa Imserso. Ante esta respuesta de rechazo generalizada, según explican desde la patronal turística de la Comunidad Valenciana Hosbec, Avoris está empezando a buscar camas en los hoteles de tres estrellas tras la negativa que están dando los establecimientos de cuatro estrellas.

De hecho, dos importantes cadenas hoteleras de la Comunidad Valenciana como Magic Costa Blanca y Port Hotels han confirmado a Economía Digital que no han firmado acuerdos con Avoris para el programa Imserso que, en la Comunidad Valenciana, está previsto empezar a comercializar el 28 de octubre.

El problema de raiz es la propuesta económica que los empresarios tienen que asumir y que supone unos ingresos sustancialmente por debajo de los costes. Esta cuestión, por ejemplo, es ilegal en la alimentación. Desde que en 2021 se reformara la ley de cadena alimentaria de 2013 y se introdujera la prohibición expresa de la venta a pérdidas, no es posible establecer un tarifa de venta por debajo del coste de producción. Esta fue una de las banderas que tuvo Podemos con el objetivo de proteger a los agricultores de que se tuvieran que desprender de parte de sus cosechas por debajo de los costes.

Esta ley, según advierten fuentes de la distribución alimentaria, ha actuado como efecto tractor de la inflación en la alimentación que, en su efecto dominó, ha encarecido también los costes de los hoteles. Mientras tanto, las tarifas que cobran los hoteles por ofrecer el servicio de Imserso, que es un todo incluido con desayuno, comida, cena y actividades de ocio, se han congelado en precios constantes. Esta decisión también ha sido tomada por Podemos.

«Me han ofrecido los mismos precios que el año pasado», explica uno de los grandes empresarios del sector consultados, que asegura que en las primeras ofertas de Avoris se incluyó la tarifa de 2022. La respuesta a la propuesta de Avoris de incluir a sus hoteles en el programa de Imserso ha sido que no. Las negociaciones siguen abiertas mientras la postura general por parte de los hoteles de la Comunidad Valenciana es de notable rechazo.

Antonio Mayor, socio fundador y director general de la cadena hotelera Port Hotels, que tiene más de 10 establecimientos, asegura: «Nosotros, desde Port Hotels, no hemos firmado. Consideramos que el programa, de la forma en que está planteado actualmente, no está a la altura de los establecimientos y servicios que ofrecemos y estamos dispuestos a dejar de trabajar con este programa si no se hace un replanteamiento justo de la estructura de precios».

Javier García, vicepresidente del grupo Magic Costa Blanca, que contaba ya con más de 10 hoteles cuando ha adquirido Marina d’Or junto con Grupo Fuertes, apunta: «Magic no ha firmado con Avoris ningún contrato y no estamos dispuestos a trabajar a pérdidas un año más. Ya llevamos muchos años trabajando a pérdidas para mantener el empleo y para colaborar con un propósito bueno como es el Imserso ya que da el derecho al viaje a unas personas que llevan trabajando toda la vida y ahora pueden, a unos precios económicos, viajar y disfrutar de la vida. Además, así quitaban la estacionalidad de los destinos y permitían que otras personas trabajaran.

«No podemos trabajar a 22 euros por desayuno, comida, cena, habitación, limpieza, lavandería, Wifi, entretenimiento, copa de bienvenida, copa de despedida, servicio médico. Todos los servicios no se pueden dar por 22 euros. Hoy los hoteleros subvencionan el programa con mayor importe que el propia Estado y esto es absurdo», añade Javier García.

Fuentes empresariales se hacen eco, a modo de ejemplo, de la iniciativa del consistorio balear de Santa Eulalia del Río, donde PP, PSOE, Vox y Podemos acordaron elevar al gobierno central su petición de revisar el programa de Imserso. La decisión del Imserso depende del gobierno central mientras se considera que las iniciativas locales o autonómicas puede presionar para el cambio o incluso paliar parcilamente las pérdidas en la que incurran las empresas.

Entre los argumentos que se añaden en los circulos empresariales está que es mejor pagar un mejor Imserso que sufragar el paro que generaría su paralización. Este razonamiento históricamente sí que la ha sabido utilizar el sector de concesionarios de ventas de coches, asegurando que el coste de las ayudas del plan Renove era inferior que lo que se recaudaba por IVA con las nuevas matriculaciones. La traducción de este argumento automovilístico al sector turístico es que el coste de pagar un Imserso que no genere pérdidas es inferior al que asumirá el gobierno central rompiendo la desestabilización del programa Imserso y la destrucción de empleo a la que habría que sumar la caída de ingresos vía cotizaciones sociales e IRPF que van ligadas a la actividad turística.