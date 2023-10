Los proveedores de Ford censuran a Power Electronics: «Prometieron subvenciones, se rieron de nosotros»

Los proveedores de Ford, reunidos ayer en torno del Mobility Innovation Valencia, mostraron ayer su indignación porque el proyecto de la construcción de una gigafactoría de 2.000 millones de inversión y 30.000 empleos con Power Electronics a la cabeza fuera un invento. El sentimiento general mezcló fustración y enfado porque hay una enorme ambición de colaboración al considerarse la única vía para que la Comunidad Valenciana, que no tiene fabricantes locales ni de coches de ni baterías, mantegan su industria de la automoción.

Una de las pymes valencianas reconoció a Economía Digital que se mantenía aún perplejo tras las declaraciones de David Salvo y sin poder reaccionar. «Prometieron subvenciones, se rieron de nosotros», asegura el empresario que focaliza, como la gran mayoría, el enfado en la empresa tractora. El incentivo para formar parte de la Asociación Valenciana de Baterías era que ser socio iba a suponer «negocio para el que nos iban a dar subvenciones». Esto ocurrió en 2021 cuando el Covid había mordido el balance de las empresas y empezaba la pesadilla de la escasez de chips en la automoción.

La indignación de los proveedores de Ford que recibieron la llamada de Power Electronics está en que, de empresario a empresario, se mienta. Y tan grande es este enfado que ayer no se habló de política. «Cuando tienes una pareja, no hay ninguna necesidad de decirle que hace dos años le mentiste. Ahora nos podemos llevar mejor o peor pero que salgas de repente a decir que me has engañado en lo que me prometiste hace mucho daño», explica otra de las pymes que ayer estuvieron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el MIV, el pequeño espacio del Valencia Digital Summit donde se reunieron los proveedores de la automoción.

Otra de las pymes del sector respiraba aliviada ayer porque a ella no le llamaron los Salvo. «No entiendo lo que ha hecho Power Electronics. Todavía entiendo menos que lo cuente. Se ha hecho un daño reputacional él muy grave pero también ha dañado la reputación del sector», afirma. Otro veterano del lugar resumía: «En la vida, hay veces en las que tienes que saber estar callado«. También estuvo el que sostenía: «Yo ya dije que era una gran mentira».

La postura oficial la marcó, como era esperado, el presidente de AVIA, el cluster de la automoción y la movilidad. Paco Segura empezó reconociendo que estaba «descolocado» y que su empresa fue una de las que secundó el proyecto que encabezó Power Electronics. El motivo fue que «cada gran proyecto que se cree en la Comunidad Valenciana lo que hay que hacer es unirse y sumar«. Y añadió: «La noticia nos dejó un poco descolocados. Tiempo habrá para analizarlo. Lo desconocíamos por completo pero, en fin, las declaraciones están ahí y los análisis que hemos leído en prensa están ahí, y vamos a reposar la noticia y, en definitiva, cómo se gestó».

También reconoció que «nunca trabajamos en hacer una factoría», lo que se une con el posicionamiento público y llamamiento a las administraciones públicas de su voluntad de trabajar. «Desde AVIA estamos para ser líderes, tener un hub muy potente y que seamos centro europeo de electrificación y movilidad en la Comunidad Valenciana».

Y en este punto Paco Segura dio un paso al lado para no entrar en una pelea política que aleje el foco de la disrupción en la que está el automovil y en las estrategias que se conviertan en incrementos en el capítulo de ingresos. «Hay que seguir trabajando mucho se llame Alianza Valenciana de Baterías o se cambie de nombre. Lo que sí sé es que desde AVIA vamos a trabajar para que el ecosistema siga trabajando y funcionando«, concluyó Paco Segura.

Optimismo con Ford

Al margen del tema de la gigafactoría de Power Electronics, el presidente de AVIA mostró su optimismo con respecto al futuro de la planta de Ford Almussafes. «Esperemos que el anuncio de Ford se haga cuanto antes”, ha dicho el presidente del clúster de la automoción y la movilidad de la Comunitat Valenciana, que incidió en que ya se han salvado obstáculos importantes “como el cierre de una planta en Europa, que no ha sido Almussafes. Y lo importante es que ya contamos con una gigafactoría de Power Co que va a crear empleo y que va a dinamizar muchísimo la industria de la Comunitat Valenciana”.

El presidente de AVIA se ha mostrado convencido de que la Comunitat Valenciana va a ser un polo de electromovilidad. También ha tildado de «acierto» celebrar de «manera conjunta el evento del Mobility Innovation Valencia, junto con el VDS, organizado por Startup Valencia», ya que permite “aunar a empresas más asentadas como son muchas del clúster de automoción y movilidad, con las nuevas tecnologías”. “Estamos en un momento de disrupción en la movilidad donde necesitamos mucha innovación este foro es una oportunidad para generar posibilidades de negocio”, ha afirmado.