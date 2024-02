Marie Claire encuentra un comprador que quiere ampliar la plantilla

Marie Claire tiene un potencial comprador de la unidad productiva, según explica a Economía Digital el administrador concursal de la firma, Jordi Casserras. La oferta contempla mantener la plantilla actual (unas 20 personas), recuperar los que están ERTE (unos 80) y contratar nuevos mandos directivos.

Si el juez lo aprueba, la operación supondrá un agujero en las cuentas de la Generalitat vía el Instituto Valenciano de Finanzas y el mecanismo Fininval, que fue el que creó Ximo Puig para inyectar dinero en Marie Claire, empresa que presentó concurso de acreedores dos días después de que los socialistas perdieran las elecciones autonómicas.

«La idea es la continuidad en Villafranca y la subrogación de los trabajadores del ERTE, que no serían suficientes y se tendrían que incoporar más personas», asegura Casserras, que anuncia: «Hay una propuesta en firme para reactivar la producción y continuar con Marie Claire».

Las incorporaciones que necesita Marie Claire en el proyecto del interesado en adquirir la unidad productiva son para la parte de dirección de la empresa. El proceso concursal provocó salida de cuadros intermedios y altos que para la vuelta a la actividad comercial completa deberán ser cubiertos.

Propuesta de convenio con informe desfavorable

El proceso de concursal de la histórica marca de medias ha cerrado la fase común y está en fase de convenio. Como ya contó este periódico, la única propuesta de convenio presentado no tiene quita pero sí una larga espera y cuenta con el informe desfavorable por parte de la administración concursal.

El juez todavía no ha tomado una decisión sobre si acepta o no la propuesta de convenio por lo que, de manera paralela, hay una oferta de compra de la unidad productiva. «No estamos en liquidación y no se abrirá la liquidación», sostiene indubitado el administrador concursal.

La operación que se plantea es la venta de toda la maquinaria y los trabajadores por un importe no desvelado que sería el que se destinaría a pagar a los acreedores. Dentro del perímetro de la Generalitat están las principales deudas, algunas con pignoraciones sobre la maquinaria y a nombre tanto del Instituto Valenciano de Finanzas como de Fininval, un fondo creado por el gobierno del Botànic que sólo se ha utilizado para inyectar fondos a Marie Claire.

El administrador concursal defiende la viabilidad de la empresa ya que asegura que hay pedidos por encima de la capacidad de producción actual. «Lo habitual en los concursos es que la empresa pierda los clientes y aquí tenemos pedidos que sólo podemos atender en un 20% de los que nos demanda. Es una situación de mucho mérito», asegura el administrador concursal.