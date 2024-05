«Si el Sabadell hace un llamamiento para apoyarle frente a la OPA, Alicante responderá»

José Juan Fornés, director general de Masymas, dirige la tercera cadena de supermercados de la Comunidad Valenciana, que factura más de 400 millones de euros y este verano superará los 3.000 empleados. Ahora tiene 115 supermercados pero tiene muy en mente el primero, que lo abrió con un préstamo al 18% que consiguió a través de una entidad financiera cercana, CAPA (Caja de Ahorros Provincial de Alicante).

De aquellos cimientos y pese la enorme competencia que tiene a nivel local el gigante Mercadona, número 1 de España, y Consum, sexta empresa de distribución alimentaria en España, surge Masymas como referente empresarial de Alicante.

En la primera parte de la entrevista, José Juan Fornés detalla su estrategia empresarial basada en la calidad del producto que ofrece, la capacidad del cliente para elegir entre marcas propias y de fabricante y la defensa a ultranza del agricultor dejando claro que nunca ofrecerá naranja de Egipto en vez de naranja española.

Como empresario de Alicante, ¿que le parece la OPA del BBVA al Sabadell?

El Sabadell es alicantino. Tiene la sede en Alicante aunque también tenga sede en San Cugat del Vallés. Ellos son los que eran CAPA (Caja de Ahorros Provincial de Alicante), los que eran la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). Es decir, Sabadell son los nuestros. Sabadell es nuestro. Sabadell ha tenido momentos de tensión pero hoy es una entidad próxima que atiende bien las necesidades de la provincia y de los empresarios. Esta fusión que para los accionistas del BBVA puede ser interesante desde el punto de vista del empresario de Alicante no lo parece tanto.

¿Por qué?

Para los empresarios, cuantos más bancos mejor. Recuerdo cuando había 40 entidades y ahora son siete. Yo prefiero que Sabadell, que está atendiendo bien y para la gente es importante, continúe. Los resultados de este año son los mejores de la historia por lo que no necesita. Cuando tuvo una crisis se tambaleó pero ahora está muy fuerte y sabe hacer muy bien las cosas. Yo prefiero dos bancos y no uno. Trabajamos con los dos y prefiero que estén los dos. Quizá el accionista lo vea de otra forma pero como empresario prefiero que el Sabadell mantenga su posición actual.

¿Se va a mover Alicante para defender al Sabadell u ocurrirá como con la desparición de las cajas de ahorro en la que no hubo oposición?

Yo no ví que aquello podía pasar y me di cuenta cuando el problema estaba ya en el mercado. Pensaba que las cajas de ahorro iban a ser, pero no lo fueron porque hicieron cosas que quizá no deberían haber hecho. Ahora, si hace falta, Alicante se movilizará. Pero hay que ver quién toma la iniciativa. ¿La ciudadanía? ¿El propio banco? Si el Sabadell hace un llamamiento para apoyarle frente a la OPA, Alicante responderá. En los bancos pasa como con los supermercados, cuanta más competencia haya, más barato compra el cliente.

¿Como nació Masymas?

La primera tienda se abrió en Pedreguer, la puse yo, y año a año hemos ido creciendo. Somos una empresa familiar. Yo soy la segunda generación. Mi padre era mayorista y ahora en la empresa está mi hijo y sobrinos. Tenemos 115 supermercados, más de 400 millones de facturación con 2.750 empleados a día de hoy. Incorporaremos unos 300 más para ser más de 3.000 a final de mes porque para nosotros el verano son los meses de más ventas.

¿Cuál es su modelo de tienda?

El nuevo modelo de tienda es un edifcio de 2.000 metros cuadrados con 1.500 metros útiles de tienda. Son ecoeficientes con placas solares y recarga para coches eléctricos. Dentro son tiendas cómodas con 9.000 referencias y una cocina que sirve comida preparada. La tenemos en 23 de las 115 tiendas y se sirve paella, arroz a banda, arroz al horno… todo con productos que tenemos en la tienda con altísima calidad. Empezó esta sección en 2017.

La inflación ha afectado mucho al sector. Cuando la inflación se modere, ¿habrá problema de márgen?

Nuestro sector nunca ha tenido grandes márgenes. La media es un 2%. Nosotros el año pasado crecimos un 12% y nueve puntos fueron por la inflación y el resto por crecimiento orgánico. Los márgenes con este crecimiento bajaron porque no se pudo trasladar la subida. No estamos solos sino en un ambiente altamente competitivo. No podemos perder ni un sólo cliente por cuestión de precio. Antes se sacrifica el precio que perder cliente. Por tanto, si baja la inflación no afectará al margen porque nunca han sido holgados. El filo entre ganar y perder aquí es muy fino.

¿Hay opciones para crecimientos vía fusión en el mercado de los supermercados?

Todo puede pasar y algunas cosas de capital riesgo se van viendo. Alguna empresa que no tenga los resultados que espera puede que busque alguna alianza. Hay que crecer y nosotros tenemos claro que la única forma de crecer es con la inversión. Nosotros estamos poniendo en marcha nuevos establecimientos. Abriremos en breve en Alicante y en Castellón. Crecer en facturación es fundamental para optimizar los costos.