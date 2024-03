UGT pide a Ford híbridos para Almussafes hasta la llegada del eléctrico y reclama ayudas al Gobierno

UGT, sindicato mayoritario en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia), ha pedido a la multinacional norteamericana la adjudicación de la fabricación de vehículos híbridos para la fábrica española hasta que comience el desarrollo real de los coches eléctricos.

A su vez, el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha lamentado que los objetivos del sector del automóvil en España «no se van a poder cumplir porque no hay infraestructura» y los representantes de la organización sindical han demandado un pacto de Estado por la Industria a PP y PSOE.

Así se ha pronunciado Álvarez este miércoles en Valencia en la rueda de prensa de presentación de las jornadas ‘La transformación del sector automovilístico’, en la que ha intervenido junto al secretario general de UGT FICA PV, Daniel Argente; el secretario general de UGT FICA Estatal, Mariano Hoya, y el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez.

Argente ha destacado que, en la Comunitat Valenciana, 130 empresas trabajan en el sector del automóvil y sus componentes, lo que supone más de 30.000 empleos de mano de obra directa, el 6% de la población activa de la comunidad.

Sáez ha destacado que su sindicato «se ha movilizado de manera intensa para conseguir el futuro y la viabilidad de Ford Almussafes», al tiempo que ha señalado que, con la llegada de PowerCo, filial de Volkswagen, la Comunitat Valenciana se convierte en «polo automovilístico en el país». Asimismo, ha deseado que el modelo sindical implementado en Seat o en Ford «se reproduzca en PowerCo».

A nivel nacional, el sector del automóvil representa el 8,1% del PIB; mas del 9% del empleo; 16.500 millones de aportación a la balanza comercial; el año pasado, más de 70.000 millones de facturación; 62.500 trabajadores directos y más de 2 millones sumando los indirectos. «Tenemos que afrontar con valentía el futuro. Somos un país importantísimo y debemos seguir siéndolo. Tenemos que tener una transición justa y ordenada», ha expuesto Hoya.

Una de las propuestas laborales de UGT para el futuro inmediato de cambios que está experimentando el sector es la reducción de la jornada a 32 horas debido al «cambio que se va a producir con la robotización y la electrificación», que «precisa de cambios en el reparto de la jornada laboral». También piden «una apuesta formativa para los jóvenes, para hacer puestos de trabajo atractivos para ellos».

Pacto de Estado y Ley de Industria

También han dedicado parte de sus reclamaciones al Gobierno, como por ejemplo en la mejora de las ayudas a la compra de los vehículos eléctricos o que el ecosistema de baterías se amplíe en España.

Por otro lado, han lanzado un mensaje a PP y PSOE: «Necesitamos una apuesta por el sector y un compromiso colectivo. Hacemos un llamamiento a PP y PSOE para que hagan un pacto de Estado por la Industria. Necesitamos una Ley de Industria para afrontar estos procesos transformadores. Estamos muy alejados de los 45.000 puntos de recarga que estaban comprometidos para 2023. Hace falta una apuesta de Estado para que ese proceso transformador no nos deje atrás».

Respecto a los Perte del Vehículo Eléctrico, han lamentado que su primera y segunda edición han tenido «muy poca flexibilidad». «Le pediremos al Gobierno un esfuerzo por flexibilizar el Perte VEC III. Exigimos a las administraciones públicas y especialmente al PP y PSOE que trabajen por los trabajadores del sector y que esta transición no sea traumática», ha añadido Hoya.

Pepe Álvarez ha apuntado que «vamos a hacer la transición de la combustión al coche eléctrico con la ayuda de los Perte» y ha abogado por «darle peso e importancia a la industria auxiliar» del sector. «Necesitamos que el Gobierno de España sea plenamente consciente de que hay que hacer este proceso de transición pensando en el país que somos y que tenemos un punto débil, que no tenemos ninguna multinacional propia (ensambladores). La electrificación es la asignatura pendiente. Estamos situando objetivos que no se van a poder cumplir porque no hay infraestructura», ha criticado.

«Optimismo» respecto a Ford Almussafes

Respecto a si ven con buenos ojos el futuro de la factoría de Ford en Almussafes, Argente ha afirmado: «Vemos con optimismo la factoría de Ford. El coche eléctrico ha tenido un parón porque han salido otras tecnologías como el hidrógeno verde y hay que estudiarlo. Ford está estudiándolo y tenemos toda la confianza del mundo en que pronto tendremos un coche híbrido en Ford que le dé un futuro y más adelante tener coches eléctricos o con otras energías. Estamos seguros de que Ford va a poder jubilar durante muchos años más a muchos trabajadores más».

«Es evidente que tiene más futuro la factoría de Almussafes que la de Saarlouis (Alemania)«, ha dicho Ismael Sáez, que ha coincidido en pedir otras adjudicaciones hasta la electrificación: «Esperamos que mientras esperamos al vehículo eléctrico se nos adjudiquen híbridos. Vamos a un proceso de electrificación del vehículo pero nos faltan ayudas a la compra de vehículos y puntos de recarga. Ford sí tiene futuro».

Asimismo, Argente ha señalado que la progresiva retirada de modelos de la factoría valenciana de Ford «no ha tenido un impacto tan grande» porque las plantas actuales de la industria auxiliar «están intentando atraer tareas de otras plantas»: «Trabajan para Stellantis, Renault o Seat y eso les ha dado alternativas para evitar una estampida en el polígono de Ford».

Pese a ello, ha admitido que el cese de la fabricación del modelo Transit Connect en Almussafes «se va a notar», pero «se han ido haciendo salidas pactadas y jubilaciones parciales», lo que ha amortiguado el golpe.