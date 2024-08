La Diputació de Castelló finalitza les obres de la CV-203 amb una inversió de 1,2 milions i set mesos de durada

La presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, ha visitat la finalització de les obres en la CV-203: una inversió de 1,2 milions que es va anunciar al gener i que s’ha acabat, ha indicat, en el temps rècord de 7 mesos: «El passat 11 de gener vam anunciar que la Diputació de Castelló invertiria 1.210.000 euros en la CV-203 i que en poc temps arribarien les màquines per a començar a treballar. I hui, 7 mesos després, visitem la finalització d’aquesta actuació», ha destacat la presidenta.

Amb aquesta ambiciosa inversió de 1,2 milions d’euros, la Diputació Provincial de Castelló reforça la seguretat i conservació de la xarxa provincial de carreteres i contribueix a vertebrar la província. “Des de la institució provincial treballem per a millorar els nostres municipis i superar els seus desafiaments”.

Així ho ha indicat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, durant la seua visita a la CV-203, on ha posat en valor el treball del Govern provincial per a condicionar la xarxa de carreteres i “afavorir la cohesió territorial, facilitar els desplaçaments i comunicacions i garantir la igualtat d’oportunitats dels castellonencs visquen on visquen”.

Millor connectivitat entre Torralba-Ayódar i Caudiel-Higueras

La dirigent provincial ha pogut comprovar la finalització de les obres de condicionament i millora que s’han dut a terme en la carretera CV-203 en el tram entre Ayódar i Torralba, al costat del vicepresident de la institució i responsable de l’àrea d’Infraestructures, Héctor Folgado, i ha pogut conéixer els treballs que s’han desenvolupat en aquest tram de la carretera i que milloraran les comunicacions entre els municipis. Cal recordar que l’actuació en el seu conjunt reforçarà la connectivitat entre Torralba i Ayódar i de Caudiel a Higueras.

“Continuem invertint en les carreteres de l’interior de la nostra província perquè són les que més ho necessiten”, ha expressat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, qui ha assenyalat que “invertir en carreteres significa invertir en qualitat de vida, seguretat i en infraestructures noves per al progrés de la nostra província”.

La presidente de la diputación de Castellón en la finalización de las obras en la CV-203.

Per a la presidenta de la Diputació, “cada carretera que millorem a la província, com la CV-203, ajuda a consolidar la població dels xicotets municipis i a vertebrar el nostre territori”. “Disposar d’una xarxa de carreteres òptima i en les millors condicions és fonamental, no sols per la seguretat viària, sinó per a la generació d’oportunitats i desenvolupament econòmic sobretot en els municipis d’interior de Castelló”, ha indicat Marta Barrachina.

Una obra «magnífica» que millora el drenatge

En aquest sentit, la màxima representant de la institució ha qualificat la intervenció que s’ha dut a terme entre Ayódar i Torralba com una “obra magnífica”, al mateix temps que ha felicitat l’equip responsable de l’àrea de Carreteres i els seus tècnics per “el gran esforç que estan realitzant perquè aquesta reivindicació històrica haja sigut més prompte que tard una realitat”.

Pel que respecta a l’actuació que s’ha realitzat en la carretera, el vicepresident de la institució ha explicat que “s’ha millorat el drenatge i s’ha renovat el ferm complet en tota la secció transversal”. A més, tal com ha detallat Héctor Folgado, l’actuació es completa amb la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de sistemes de contenció.

Una calçada que abans era perillosa

“L’objectiu fonamental d’aquesta actuació ha sigut guanyar ample de la plataforma fins als 6 metres, ja que la calçada era molt estreta i perillosa i dificultava l’encreuament de dos vehicles. Amb aquesta obra millorem l’accessibilitat, seguretat i comoditat per als veïns i veïnes de Torralba, Pavías, Higueras i Ayódar, així com per al conjunt de castellonencs”, ha assenyalat el responsable de l’àrea d’Infraestructures.

“Gràcies a aquesta actuació, els habitants d’aquests municipis i del conjunt de la província tindran majors nivells de seguretat i comoditat en els seus desplaçaments”, ha subratllat la presidenta Marta Barrachina, qui ha destacat el compromís de la Diputació de Castelló amb els 135 municipis de la província. “Complim amb la paraula donada, creem més oportunitats i riquesa i millorem la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, ha expressat la presidenta de la Diputació.