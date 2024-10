Torrent aprueba una histórica rebaja del IBI para mitigar el «basurazo de Sánchez»

El Ayuntamiento de Torrent, dirigido Amparo Folgado, alcaldesa del Partido Popular con el respaldo de Vox, ha aprobado una significativa reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el tipo impositivo bajando al 0,49 %. Esta medida, que representa la mayor reducción de la contribución en la historia del municipio, busca contrarrestar los efectos de la nueva tasa de residuos derivada de una directiva europea pero adaptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, conocida localmente como “el basurazo de Sánchez”.

El consistorio encabezado por Folgado ha destacado el esfuerzo fiscal que implica para Torrent esta decisión, con una pérdida de ingresos de 1,5 millones de euros para las arcas municipales.

Con casi 86.000 habitantes, Torrent es el municipio más grande de la comarca de l’Horta Sud y el séptimo más poblado de la Comunidad Valenciana, además de ocupar el segundo lugar en la provincia de Valencia.

Respuesta ante una decisión «unilateral»

En este contexto, Folgado ha anunciado que la rebaja del IBI tiene como objetivo paliar el impacto de la nueva tasa de residuos, la cual afecta tanto a ciudadanos como a empresas. Según la alcaldesa, aunque la tasa de residuos responde a una recomendación europea, esta “no obligaba a una aplicación uniforme en todos los municipios”, y criticó que el Gobierno central decidiera imponerla “de manera unilateral”.

La alcaldesa Folgado ha subrayado que la medida contrasta con los ocho años de gobierno socialista en Torrent, durante los cuales, indicó, el IBI estuvo congelado. Ha añadido que en 2023 ya se efectuó una pequeña reducción, pero que en esta ocasión se ha decidido una bajada de tres puntos para dejar el tipo impositivo en el 0,49 %. “Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros vecinos de una carga fiscal que el Gobierno central ha decidido implementar sin considerar el impacto en sus finanzas”, ha declarado.

Según la alcaldesa, el ayuntamiento de Torrent “no tiene más opción que aplicarla”, aunque existe la posibilidad de que la medida sea impugnada judicialmente. «Podríamos llegar a una situación en la que el impuesto se anule y deba devolverse lo recaudado, pero mientras tanto, la reducción del IBI busca paliar el golpe fiscal en la medida de lo posible», detalló la alcaldesa.

En un mensaje directo a la oposición, Folgado ha criticado al Partido Socialista local por “hipocresía” al pedir ahora sensibilidad fiscal cuando, según señaló, durante su mandato no solo no rebajaron el IBI, sino que eliminaron la subvención de reciclaje. Además, ha dicho que los socialistas encabezados por Jesús Ros “no mostró ninguna sensibilidad fiscal” durante sus mandatos anteriores, al no eliminar la subvención de reciclaje.