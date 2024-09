El programa Bo Viatja +65 rep prop de 6.000 sol·licituds durant les primeres hores de termini

El nou programa de turisme social Bo Viatja +65, impulsat per Turisme Comunitat Valenciana, ha arrancat este dilluns 23 de setembre a les 9 hores del matí, i ha aconseguit prop de 6.000 sol·licituds només durant les quatre primeres hores des de l’inici del termini de la cita prèvia, requisit imprescindible per a sol·licitar la inscripció en el programa.

D’eixa manera, els primers sol·licitants, tots majors de 65 anys i empadronats a la Comunitat Valenciana, que ja disposen de la seua cita prèvia hauran d’inscriure’s en el programa segons el dia i l’hora indicada. Els primers bons Viatja +65 es repartiran en els pròxims dies, i podran gaudir-se del 14 d’octubre al 20 de desembre de 2024.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha explicat que “el ritme de peticions al programa està sent molt elevat, i les sol·licituds s’estan registrant amb total normalitat i sense incidències”, afegint que “en només els dos primers minuts, el programa Bo Viatja +65 ha rebut més de 600 peticions, amb la qual cosa ha arribat a les prop de 6.000 a les 13 hores”.

L’alternativa al IMSERSO rep bona acceptació

Amb estos resultats, la consellera agraïx la gran acceptació d’este programa pioner, que compta amb un pressupost de més d’un milió d’euros i que permetrà viatjar en els pròxims dos mesos més de 7.000 usuaris i generarà més de 40.000 pernoctacions, amb millors condicions que l’Imserso, que justament este dilluns també ha iniciat la comercialització dels seus viatges.

Montes ha incidit en el fet que “els hotels i allotjaments valencians adherits al Bo Viatja +65 rebran un incentiu de 35 euros, davant dels 23 del programa nacional”, al qual ha titllat d’“obsolet i deficitari”, que no ha sabut adaptar-se als nous temps i que “ara mateix comporta pèrdues per al sector, que cada vegada participa menys d’este en la nostra comunitat”.

Bonificació del 40 %

La consellera de Turisme ha recordat que amb el Bo Viatja +65 “es podran reservar estades entre cinc i deu nits en règim de mitja pensió amb una bonificació del 40 % en una àmplia modalitat d’allotjaments com ara hotels, apartaments turístics i càmpings”.

Actualment hi ha 105 empreses adherides en les quals es poden reservar les estades. També es podran fer reserves a través d’agències de viatges que seran comissionades amb 20 euros per operació davant dels 12,5 que reben en l’Imserso.

El cost màxim subvencionable del programa Viatja +65 serà de 600 euros sense acompanyant i de 900 euros amb acompanyant. El preu de l’allotjament s’establix en 70 euros per dia per a una habitació doble o 50 euros per a la doble d’ús individual en el cas que les persones majors viatgen soles.

A més, s’inclourà un crèdit addicional de 100 euros per persona i paquet per a experiències gastronòmiques, de salut, esportives o culturals, a més de pàrquing i servicis de trasllats. L’objectiu és incentivar els viatges de les persones majors fora de la temporada alta i ajudar així, a la desestacionalització i el manteniment de l’ocupació turística més enllà de l’estiu.