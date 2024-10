La Ciutat de les Arts i les Ciències ofereix descomptes del 50% en els passes de La Ciutat

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha posat en marxa una promoció amb descomptes del 50% en els passes Amics de La Ciutat. La promoció començarà l’1 d’octubre i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2024.

La passada Amics de La Ciutat permet repetir la visita les vegades que es vulga en el Museu dels Ciències, Hemisfèric i Oceanogràfic durant l’últim trimestre de l’any. Amb aquesta promoció es poden adquirir passes amb preus des dels 49 euros, en la modalitat de reduïda/familiar, i des de 60 euros per a adult.

D’aquesta manera, les persones usuàries podran rendibilitzar la seua visita al complex al millor preu i gaudir de les exposicions dedicades en 2024 a l’espai en el Museu dels Ciències (entre les quals destaquen ‘La Lluna a l’abast de les teues mans’ i ‘Up to Space. Missió Espacial’), de tota la cartellera del Hemisfèric inclosos les últimes estrenes ‘Aurores. Llums del Nord’ i el planetari musical ‘Pink Floyd. The Dark Side of The *Moon’, a més de l’entrada il·limitada al Oceanogràfic fins a cap d’any.

L’aquari de la Ciutat de les Arts i les Ciències compta també amb el seu propi passe al que se li aplicarà el mateix descompte del 50% a partir de l’1 d’octubre. Des de 40,50 euros (modalitat reduïda/familiar), es podrà adquirir la passada Oceanogràfic que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2024. Totes dues passades inclouen a més una sèrie d’avantatges i descomptes en activitats i instal·lacions que poden consultar-se en la web d’Amics de La Ciutat i de l’Oceanogràfic.