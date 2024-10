El grup d’habitatge públic de Montfort es rehabilitarà per dos milions d’euros

La Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha licitat les obres de rehabilitació i reurbanització per a millora d’elements comuns i eficiència energètica dels edificis del carrer Gastón Castelló, 2, 4 i 6, dins del grup d’habitatge públic Dones Esportistes de Montfort.

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), dependent de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, ha licitat les obres per 2.376.195 euros (IVA exclòs).

Aquesta actuació, que s’emmarca en el desenvolupament d’un Pla d’Intervenció Sostenible (PINN), compta amb finançament del Programa 1 d’ajuda a la rehabilitació de barris del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels Fons Europeus Next Generation.

Millora en l’accessibilitat

Respecte a les actuacions a realitzar, destaca la millora de les condicions d’accessibilitat de l’edifici i de les zones comunes mitjançant la instal·lació de tres ascensors (un en cada bloc) i el muntatge de passarel·les i escales exteriors en els blocs 2 i 4.

Les obres també inclouran l’accés a planta baixa a cota zero per a garantir l’accessibilitat als diferents blocs a través d’una sèrie de rampes que salvaran els desnivells existents, tant des de l’accés principal com des de l’accés posterior a través d’una plaça.

Un altre dels objectius d’aquesta actuació serà la millora de l’eficiència energètica mitjançant la incorporació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior en totes les façanes. A això se sumarà la substitució de les fusteries per unes de PVC, la qual cosa suposarà una important millora en l’habitabilitat dels habitatges.

Millores en l’habitatge

El PINN també inclourà millores dels vestíbuls (reparació dels elements en mal estat i substitució de bústies), reparació de danys en l’estructura i en la coberta, i instal·lació d’elements de seguretat com a extintors i enllumenat d’emergència.

De la mateixa manera, la intervenció millorarà les condicions ambientals i d’imatge urbana del grup, fomentant la cohesió social i de pertinença dels residents d’aquests habitatges. En eixe sentit, destacar que s’habilitarà un local actualment sense ús per a convertir-lo d’ús comunitari.

Per a obtindre informació sobre la licitació hauran de dirigir-se a la web de la EVha o en la Plataforma de Contractació de l’Estat. El termini per a la presentació d’ofertes conclourà el pròxim 31 d’octubre.