La Junta Central Fallera subvencionarà amb 5.000 euros els casals fallers afectats per la DANA

La Junta Central Fallera ha acordat l’inici de l’expedient per a l’aprovació i la convocatòria d’ajudes a les comissions falleres de la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral els casals fallers de les quals han resultat afectats per la DANA que s’originà el dimarts 29 de octubre.

Les ajudes ascendiran a 5.000 euros per a cada comissió que acredite els danys patits com a conseqüència del temporal que va afectar els Pobles del Sud de la ciutat el passat 29 d’octubre. Les subvencions tenen com a objectiu el rescabalament dels danys i la recuperació de l’activitat fallera de les distintes comissions que han quedat més afectades.

La presidència de la Junta Central Fallera ha ordenat ja la tramitació de l’expedient i la convocatòria de les ajudes. Amb este objectiu, en els pròxims dies hi ha prevista la convocatòria d’un consell rector extraordinari per modificar el pla anual de subvencions de la Junta Central Fallera.