Martínez Mus reactiva el projecte de soterrament de les vies de Metrovalencia a Burjassot-Godella

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha anunciat la reactivació del projecte de soterrament de les vies de Metrovalencia en el tram Burjassot-Godella, “com a pas significatiu cap al compliment d’una reivindicació històrica per la seguretat i la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Burjassot”.

Martínez Mus ha visitat este dijous l’Ajuntament de Burjassot, a on ha mantingut una reunió amb l’alcalde, Rafa García, per a reprendre les converses sobre la col·laboració entre les dos administracions.

Després d’esta primera trobada, el conseller ha confirmat que un dels objectius immediats “és impulsar la redacció d’un projecte bàsic que permeta iniciar esta actuació”, i ha destacat la necessitat de refer el projecte original, que té més de 15 anys, per a adaptar-lo a la nova realitat social i urbanística del municipi. “Necessitem un full de ruta clar i un pressupost definit per a dur a terme esta obra”, ha afegit.

Compromís per la seguretat

Durant la seua visita a Burjassot, el titular d’Infraestructures ha recordat que l’execució del projecte de soterrament de les vies “respon al ferm compromís assumit pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, per a atendre les necessitats de seguretat que afecten estes poblacions i els usuaris de Metrovalencia”.

En este sentit, el conseller ha esmentat algunes actuacions realitzades per a millorar els accessos a esta zona, com els treballs d’adequació duts a terme en els encreuaments per als vianants que presentaven problemes de visibilitat, un projecte finançat amb un pressupost de 5 milions d’euros a través dels Fons FEDER.

A més, Martínez Mus s’ha referit al Pla de millora de les condicions de seguretat i accessibilitat en la xarxa d’FGV a València, que inclou actuacions que ja han sigut executades o ho estan sent i les obres de les quals estaran finalitzades íntegrament en 2024.

Actuacions en la CV-35

D’altra banda, el conseller ha anunciat l’adopció de mesures correctores destinades a mitigar l’impacte acústic en la CV-35 a Burjassot, a on s’implantarà asfalt fonoabsorbent, similar al que ja s’ha fet en l’enllaç de l’autovia CV-35 a València–Llíria-Aras de los Olmos amb la CV-25.

Esta actuació, ha assegurat, “resulta essencial per a abordar una problemàtica que l’Ajuntament de Burjassot està reclamant des de 2018 i que no ha sigut atesa durant els últims anys”.

La CV-35, al seu pas per Burjassot, s’ha convertit en una de les principals artèries d’entrada a València, amb un trànsit diari que arriba als 115.000 vehicles. La implantació de mesures com esta, ha destacat el conseller, “no solament busca millorar la qualitat de vida dels residents, sinó que també respon a un compromís més ampli per part del Consell en la promoció d’un entorn urbà sostenible i saludable”.

Martínez Mus ha explicat que, en el marc de reasfaltat de la via, es durà a terme una revisió dels accessos en el terme municipal de Burjassot “amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat de les persones usuàries”.