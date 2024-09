Els servicis del TRAM nocturn han fet 172.293 desplaçaments este estiu a Alacant

Els servicis nocturns del TRAM d’Alacant durant l’estiu, denominat ‘TRAMnochador’, han desplaçat un total de 172.293 passatgers, desglossats en 75.679 durant el mes de juliol i 96.614 en el d’agost.

El TRAM nocturn, que ha circulat durant tota la nit els divendres, dissabtes i vespres de festiu durant l’estiu, va començar el divendres 5 de juliol i va acabar el dissabte 31 d’agost. En total, han sigut 19 jornades nocturnes dividides en nou divendres, nou dissabtes i una vespra de festiu, en concret el 14 d’agost, jornada anterior al dia de l’Assumpció de la Mare de Déu.

TRAM d’Alacant ha oferit un servici nocturn entre Luceros i les localitats de Benidorm (L1); Sant Vicent del Raspeig (L2); el Campello (L3), i la platja de Sant Joan (L4), a més, entre Benidorm i Garganes (L9), amb parada en les diferents estacions i baixadors d’estos trajectes.

El 19 de juliol, el dia de TRAM amb més volum de passatgers

El dia de més volum de passatgers es va donar el 19 de juliol, amb 12.595, seguit molt de prop pel 10 d’agost, amb 12.549, i el 27 de juliol, amb 11.640 clients. Els nou divendres del TRAMnochador han fet 72.678 desplaçaments; els nou dissabtes, 95.082, i el dimecres 14 d’agost, vespra del dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, 4.533.

Per trajectes, la línia 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) ha mobilitzat 63.540 passatgers; la línia 1 (Luceros-Benidorm), 37.540; la línia 3 (Luceros-El Campello), 33.896; la línia 4 (Luceros-Plaza La Coruña), 30.747, i la línia 9 (Benidorm-Garganes per al TRAMnochador), 6.929 usuaris.

Quant a les estacions, Mercado ha liderat els registres nocturns de l’estiu amb 43.545 moviments; seguida de Luceros, amb 29.196; Marq-Castillo, amb 11.218; Benidorm, amb 8.882; Sant Vicent del Raspeig, amb 4.770, i El Campello, amb 4.166 desplaçaments.

Estos servicis especials formen part de les iniciatives proposades per la Generalitat per mitjà de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que tenen com a objectiu augmentar l’oferta del servici habitual que presten TRAM d’Alacant i Metrovalencia.

Amb els dos servicis, FGV facilita l’accés a les principals àrees d’oci d’Alacant de manera segura, i arriba, així, a milers de ciutadans i ciutadanes, sobretot jóvens, que es desplacen durant la matinada, sense necessitat d’utilitzar un vehicle propi.