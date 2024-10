L’ús del transport públic en l’àrea metropolitana de València creix fins els 54,7 milions de viatges

L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, ha registrat durant els mesos d’estiu 54,7 milions de viatges en l’àrea metropolitana de València

Segons ha assenyalat la gerent de la ATMV, Mar Martínez, aquestes dades “consoliden la tendència de creixement en l’ús del transport públic detectat ja en el primer semestre d’enguany” i suposen “un increment del 13% respecte als viatges realitzats durant els mesos de juny, juliol i agost de l’any passat”.

D’acord amb el balanç facilitat per la ATMV, aquest creixement és més notable en el cas de les persones menors de 31 anys, que experimenta un augment del 25%.

Els títols SUMA, els més demandats

Novament, els títols inclosos en SUMA, que poden ser utilitzats en tots els modes metropolitans (Metrovalencia, Metrobús, EMT i Renfe Rodalia), són els més demandats, ja que suposen un 72% del total, amb prop de 40 milions de viatges.

Per serveis, el més utilitzat durant els mesos d’estiu ha continuat sent, com la resta de l’any, el de l’EMT (amb 26,6 milions de viatges) i el de Metrovalencia (22,1 milions). Per part seua, els autobusos metropolitans han registrat 4 milions de viatges i Renfe Rodalia 3,7.

Mar Martínez ha explicat que aquest increment en l’ús del transport públic es deu, principalment, “a la decisió del Consell de prorrogar les reduccions de tarifes al 50% en tots els títols multiviatge i la gratuïtat per als joves menors de 31 anys”.

En aquest sentit, s’ha referit al “esforç que està duent a terme la Generalitat per a mantindre un servei de qualitat amb tarifes reduïdes per a ajudar a les famílies i fomentar la mobilitat sostenible”. Cal recordar que el cost mitjà del desplaçament en transport públic metropolità és de 1,71 euros, dels quals els usuaris abonen 0,49 euros (un 28%), i la resta, 1,22 euros (el 72%) és aportat per l’Administració.