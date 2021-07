Trasladados a Valencia 170 estudiantes confinados en Mallorca

Este miércoles, el Juzgado de lo Contencioso de Palma permitía salir a los estudiantes confinados en los hoteles, si habían dado negativo en Covid. De esta forma, 170 jóvenes han vuelto este jueves por la mañana a la península en un ferry que ha atracado en el Puerto de Valencia.

A las 10.00 el barco de Balearia zarpaba rumbo a la capital valenciana con los estudiantes de distintas comunidades autónomas. Estos llevan desde el sábado pasado confinados en el hotel Bellver de Palma por orden del Gobierno balear. El buque llegará a las 17.00 horas, según han señalado algunos pasajeros antes de partir.

Por orden judicial, este grupo ha podido abandonar la cuarentena de la covid-19 y marcharse a casa, mientras que otros 70 deben permanecer en el hotel hasta completar los diez días de aislamiento sanitaria.

En la Península se les hará un test antes de emprender el viaje hacia sus respectivas ciudades

El abandono del hotel se ha hecho a las seis de la mañana y cuatro buses han partido para que puedan volver a sus respectivos hogares. Un pequeño grupo ha optado por el avión, por lo que otro autobús les ha llevado hasta el aeropuerto de Son Sant Joan para viajar a la península, sin que se hayan hecho públicos sus destinos.

Una vez que lleguen a la península, a todos los estudiantes se les realizará un test antes de que emprendan viaje hacia sus respectivas ciudades en autobuses fletados por sus comunidades de origen.

Dos jóvenes se han que quedar en la isla

Dos de los treinta estudiantes confinados, que se han sometido, voluntariamente, a un test de antígenos han dado positivo y se han tenido que quedar en el alojamiento. Así lo ha explicado el director de gestión y presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino.

También, ha puntualizado que en las últimas 24 horas, nueve estudiantes han dado positivo en las pruebas diagnósticas. Así como que 77 estudiantes irán a Andalucía, 21 a Galicia y 20 a Madrid una vez hayan llegado a la Península.

«Menos mal que se ha acabado esto, pero volveremos a Mallorca». Foto: EFE.

Al salir del hotel muchos mostraban expresiones de alivio y satisfacción por regresar a casa: «Soy libre, qué consuelo». «Menos mal que se ha acabado esto, pero volveremos a Mallorca», ha dicho una chica poco antes de subir al bus, mientras que otro joven ha apostillado: «Muchas ganas de volver a casa».

Otro adolescente no ha dudado en ponerse delante de las cámaras para decir que está «perfecto de salud» y que no sabía «muy bien» qué hacía en este hotel habilitado por el Govern balear para las personas que deben guardar cuarentena en la isla y no tienen domicilio donde pasarla.