Valencia es reafirma com a destí de rodatges amb 120 produccions fins a juliol

València és un escenari atractiu per a la indústria audiovisual nacional i internacional. La Fundació Visit València, a través del seu Film Office, ha atés entre gener i juliol un total de 270 consultes que s’han materialitzat en 120 produccions a la ciutat de llargmetratges, sèries, programes de televisió, documentals, espots publicitaris i videoclips.

Així, destaquen rodatges ja realitzats com la pel·lícula ‘Parecido a un asesinato’, d’Antonio Hernández i produïda per Sunrise Pictures, Telespan i Prisma Cinema; o la sèrie Favàritx dirigida per Adán Aliaga i Rafa Montesinos i produïda per TV ON Produccions i Empàtic Films.

Pel que fa als pròxims mesos, hi ha noves produccions a la vista, com la segona temporada de ‘La Ruta’, de Borja Soler i la productora Caballo Films, que es gravarà a partir d’octubre durant nou setmanes a la ciutat, la qual cosa suposarà un impacte econòmic estimat en tres milions d’euros.

L’evolució de les dades de consultes i rodatges en els últims anys, amb algunes fluctuacions i una lleugera reducció per la pandèmia, mostra una activitat constant que previsiblement enguany recupere les xifres més altes registrades en 2019 (380 consultes i 230 rodatges), segons la projecció basada en les dades acumulades de 2024 (270 consultes i 120 rodatges fins a juliol).

Rodatges més sostenibles

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, i presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha mostrat la seua satisfacció pel bon comportament dels rodatges a la ciutat. “Esta indústria, a més de donar visibilitat a la millor imatge de València, genera un impacte econòmic significatiu.

Cada producció mobilitza a nombrosos professionals i tècnics, la qual cosa es traduïx en ingressos directes en hotels, restaurants, transports i altres servicis. Ara, des de la Fundació Visit València, amb la ciutat consolidada ja com a destí cinematogràfic, volem dirigir l’estratègia a captar rodatges cada vegada més sostenibles, que dinamitzen la nostra economia i deixen el menor impacte possible en l’entorn.”, ha assenyalat Llobet.

La Fundació sol·licitarà a les productores que treballen per a aportar un pla de sostenibilitat que arreplegue mesures per a reduir el seu impacte, com ara la disminució de consum d’energia i reciclatge en el set de rodatge; mesurament de la petjada de carboni i accions per a compensar-la; i compromisos de contractació amb proveïdors locals i/o compromesos amb les polítiques de sostenibilitat.

A més, entre les accions previstes per al segon semestre destaca la presència de la Fundació Visit València en la Fira Shooting Locations Marketplace a Valladolid, des de la qual portarà a un grup de 15 localitzadors internacionals perquè coneguen la ciutat. Al costat de Film València, Peníscola, Benidorm, Costa Blanca i Ciutat de la Llum, la València Film Office descobrirà a estos prescriptors els atractius de València com a destí de rodatges.