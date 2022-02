Cómo configurar tu iPhone para evitar distracciones y rendir más durante tu jornada laboral

Uno de los enemigos número 1 contra la concentración en el trabajo es el móvil. Es algo como un dogma: un mensaje, una llamada, abrir alguna app rápidamente como Facebook o Instagram en horario laboral… Eso puede suponer un serio problema para el rendimiento en las horas de trabajo. Da igual si tenemos un iPhone o un Android, que nuestro móvil seguramente no pare de recibir notificaciones durante nuestro horario de trabajo… Pero, ¿cómo podemos evitar este tipo de distracciones que nos roban tanto tiempo?

No existe nada como la fuerza de voluntad de cada uno, pero en ocasiones… Como en la dieta, no es suficiente. Por eso, si tienes un iPhone existe un pequeño truco para atajar este problema de raíz. Literalmente. Si te gustaría acabar con estas distracciones de un plumazo y tienes un iPhone, te enseñaremos las tres opciones principales que existen para que tu iPhone no te distraiga más de lo habitual.

Cómo activar el modo concentración en tu iPhone

Es una de las opciones más interesantes a la vez que eficientes para atajar de problema las distracciones en el trabajo, estudiando, o si en general no quieres que te molesten más de lo habitual. El único requisito es tener tu iPhone actualizado a la versión de iOS 15. Es algo que los usuarios de Apple llevaban reclamando durante mucho tiempo, ya que en los dispositivos Android era una de las funciones más extendidas.

Ahora ha llegado a iOS para bloquear notificaciones e interrupciones de todas las aplicaciones que tú elijas. Podrás optar por bloquear aquellas que te distaren, así como llamadas de personas que tú elijas. Dentro de este modo concentración encontramos cuatro opciones: no molestar, descanso, tiempo libre y trabajo. Este último completamente configurable para que, si estamos trabajando, podamos recibir llamadas o mensajes importantes, o elegir qué apps pueden enviarte notificaciones como Gmail, Microsoft Teams, Slack…

Para activarlo simplemente tendremos que ir al menú de configuración de nuestro iPhone y escribir “Modos de concentración”. Una vez allí tendremos acceso a todas las opciones que os acabamos de comentar anteriormente.

El archiconocido modo no molestar de iPhone

Es otra de las opciones más simples y accesibles que tenemos a nuestro alcance, disponible en las versiones a partir de iOS 15. Es mucho más accesible y rápido que el modo concentración, de tal manera que solo tenemos que desplegar el menú de ajustes de iPhone y activarlo.

En esta ocasión, el modo no molestar será una función más del modo concentración disponible en el menú desplegable de ajustes rápidos y cuyo fin es silenciar llamadas y notificaciones. Es importante saber que nos dejará configurar una hora determinada de inicio y final del modo no molestar, de tal forma que si entramos a trabajar a las 8 de la mañana, lo tengamos activado hasta que terminemos nuestra jornada laboral y solo recibamos notificaciones importantes.

Silenciar las notificaciones a través del botón lateral del iPhone

El botón de silencio de iPhone lleva ya muchas generaciones entre nosotros, y desde luego que es de lo más simple. Encima del botón de desbloqueo en la parte derecha de nuestro móvil, al activarlo no recibiremos literalmente ninguna notificación sonora, aunque sí que llegarán a la pantalla del iPhone, por lo que, si por una parte no nos distrae el sonido, puede hacerlo el ímpetu de mirar la pantalla continuamente.

Es muy útil en supuestos de reuniones donde no queremos recibir ninguna notificación sonora o una llamada aunque sí aparezcan reflejadas en la pantalla. ¡Así que solo te queda autocontrol y elegir una de todas estas opciones para no distraerte más en el trabajo, estudio, o en donde lo necesites!