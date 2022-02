La nueva estafa de Instagram: lo sentimos mucho, no has ganado un iPhone 13

Los sorteos de Instagram se han convertido en una constante cada día más común. No es de extrañar que algunos amigos o conocidos te etiqueten en publicaciones de sorteos de todo tipo, desde viajes hasta videoconsolas o incluso smartphones. Sin embargo, no siempre es lo que parece y hay que tener cuidado y asegurarse de que se trata de un sorteo real.

Recientemente existe una estafa muy reciente que se ha aprovechado de estas situaciones y probablemente a ti también te haya pasado. Si te han etiquetado en las últimas semanas en una publicación con el mensaje: “Enhorabuena, has ganado un iPhone 13”, sentimos decirte que no es real.

Como te habrás imaginado después de ganar tres iPhones en un día, se trata de una estafa muy extendida en la red sociales durante los últimos días. El número de este tipo de menciones ha crecido mucho y el objetivo es que los usuarios accedan a una página web fraudulenta para engañarles.

Una estafa cada vez más extendida en redes sociales

Esta estafa como cualquier otra sigue un proceso. En primer lugar, trata de llamar la atención de los usuarios etiquetándolos en una publicación de Instagram con el mensaje de que ha sido ganador de un iPhone 13. Esa publicación nos deriva a un enlace de una web donde se nos pide realizar una pequeña encuesta antes de recibir el premio.

Tal y como ha anunciado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), se trata de un nuevo caso de phishing en el que tratan de engañar al usuario pidiéndole realizar un pequeño pago para obtener un premio falso, acción con la cual acaban accediendo a todos sus datos.

Este tipo de estafa es muy común tanto en redes sociales a través de un enlace como por correo electrónico. Son campañas que tratan de asemejarse a un sorteo formal con un lenguaje cuidado y sin faltas de ortografía. En ocasiones utilizan emojis o la composición básica de los pies de foto típicos de los sorteos de Instagram, con sus respectivas menciones y etiquetas.

En uno de los más compartidos, la publicación muestra una imagen del supuesto premio junto a un disclaimer en la parte de abajo en la que alertan de que, para continuar con el proceso de obtención de tu premio, deberás darte de baja del correo. De esta forma de hacer acceder a un enlace que lleva a una pequeña encuesta con unas sencillas preguntas.

Acceden a todos tus datos y podrían quitarte dinero de tu cuenta bancaria

En estas preguntas, bajo el título “Responda y gane un nuevo iPhone 13”, se te comunica que has sido elegido para participar en su programa de fidelización gratuito. Una vez finalizado este proceso, deberás elegir una caja entre varias opciones. Al elegir una la primera vez, dará error, pero se te ofrece una nueva oportunidad donde se te comunica que has sido ganador.

Después de comunicarse que definitivamente has sido elegido, se te solicita un pequeño pago de 5,99 euros para acceder al servicio de fidelización comunicado anteriormente y a través del cual recibirías el supuesto regalo, nada más y nada menos que el nuevo iPhone 13.

Si has llegado hasta ahí, entonces has caído en la trampa. Sus opciones de pago se limitan al pago con tarjeta, pero no cuenta con ningún tipo de protección https ni tampoco cifrado. El texto del importe está escrito como texto plano y el botón verde donde pone “pagar ahora”, es para que ellos reciban los ingresos; sin embargo, esto no acaba aquí.

El problema es que, al ser una página de pago falsa, puede que el importe que se te cobra realmente sea mucho mayor del indicado. Esto puede derivar en graves problemas económicos en los que el usuario pierde una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, si has sido víctima de este tipo de estafa, se recomienda que llames inmediatamente a tu banco para tratar de impedir el pago. Ten cuidado con este tipo de estafas, o el iPhone 13 podría salirte más caro que en una tienda oficial.