Ver una foto de perfil de Instagram en grande es posible y te explicamos cómo hacerlo

En muchas ocasiones hemos deseado que alguna red social disponga de funciones básicas que nos facilitarían todo mucho y, sin embargo, no vienen incluidas. Hablamos de gesto, de funciones mínimas como puede ser, por ejemplo, poder hacer zoom a una foto de perfil de Instagram para verla bien en grande.

Podemos ver sin problema reels o publicaciones del feed pero no pasa lo mismo con la foto de perfil y a veces es realmente molesto si queremos comprobar si nos suena una persona o si conocemos a una cuenta que acaba de seguirnos. No se puede hacer zoom a esas imágenes y puede ser realmente interesante en lo que se refiere a cuentas privadas en las que no podemos ver el resto de publicaciones.

Al poder ver solo la foto de perfil en pequeño, no nos queda claro de quién se trata o no podemos verle con claridad. Poder ver la foto de perfil en grande sin tener que seguir a esa persona para poder ver el resto de sus publicaciones es posible y muy útil, por lo que te vamos a explicar cómo puedes hacerlo.

Cómo ver en grande la foto de perfil de alguien que no sigues en Instagram

Para poder ver en grande la foto de perfil de otra persona, deberás dirigirte a tu propio perfil y pulsar sobre el símbolo “+” que aparece arriba a la derecha de la pantalla. En ese momento se desplegarán varias opciones y deberemos elegir la que pone “Historia” y más tarde “Cámara”.

En ese momento, se abrirá la cámara de nuestro dispositivo como cuando vamos a realizar una fotografía o vídeo para nuestros stories. Arriba a la izquierda podremos ver que aparecen varias herramientas, entras las que se puede ver una que dice “Aa”. Al pulsar en ella para crear una nueva publicación, se abrirá otra pantalla con distintos recursos en la parte de abajo.

Deberemos deslizar entre esos recursos hasta encontrar uno llamado “Accesos directos” con el símbolo de una burbuja de diálogo con una figura en su interior. Ahí deberás escribir el nombre de usuario de la persona de la que quieres ver la foto de perfil, seleccionarla y hacer zoom a su foto.

Debes tener en cuenta que para que esto sea efectivo no debes tener recuerdos en común con la persona que has seleccionado, porque en ese lugar te aparecerían publicaciones en las que le hayas mencionado en lugar de su foto de perfil y no podrás verla. Este sencillo truco te permitirá ver la foto de perfil en grande de personas que no sigues en incluso cuentas privadas, ¡pruébalo!