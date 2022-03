Instagram innova con una nueva original forma de responder a las Stories

Instagram está en una etapa de cambio y en los últimos meses ya nos ha sorprendido con varias mejoras en su app principal. Además del cierre de apps independientes como IGTV o Boomerang e Hyperlapse, también ha decidido apostar por el contenido audiovisual y aportar mejoras de cara a Stories y Reels.

Estas mejoras son una clara estrategia de competencia hacia TikTok, una de las redes sociales más recientes que ha conseguido un gran auge en los dos últimos años. La constante lucha de Meta por seguir en la cabeza es cada vez más notable y lo podemos ver especialmente con la app de Instagram, que no deja de introducir nuevas funciones y mejoras.

Esta vez nos han sorprendido con una nueva función en las Stories que, aunque puede parecer algo muy simple, puede ser realmente útil en nuestro día a día. Las Stories han llegado a convertirse en uno de los contenidos más populares dentro de la red social y se han ido extendiendo a otras como Facebook o incluso WhatsApp. Ahora dispondremos de una nueva forma de responder a esas publicaciones.

Esta vez esta nueva función ha sido gracias a uno de los filtradores de contenido de redes sociales por excelencia, Alessandro Paluzzi, quien ha compartido en su cuenta de Twitter cómo serán estas originales respuestas a Stories que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla. Se trata nada más ni nada menos que de las notas de voz.

Además de poder enviar los típicos emojis, GIFs o mensajes, ahora también podremos contestar con un audio a las publicaciones de nuestros amigos y conocidos. En la parte inferior junto a la barra de mensaje podrás encontrar un símbolo de un micrófono que indica que las notas de voz llegarán pronto a la app para responder a las historias de las personas a las que seguimos.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e