Instagram plantea añadir moderadores a sus directos al igual que en Twitch

Últimamente estamos viendo como Instagram no deja de incluir mejoras en su aplicación principal, desde la nueva función ‘Take a Break’ para facilitar a los usuarios un mayor control sobre las horas que pasan dentro de la app o las mejoras de sus métodos de consumo y edición de reels para una mayor competencia con TikTok.

En ese intento por mejorar las herramientas de carácter audiovisual dentro de Instagram, también se han incluido algunas actualizaciones en las emisiones en directo para facilitar a los creadores de contenido su labor, además de agregarles una mayor calidad. Es lógico que la compañía se esfuerce por mejorar de cara a su competencia más directa.

La última mejora es muy relevante, especialmente para los creadores de contenido que realizan emisiones en directo con frecuencia en la app. Es un detalle que muchas personas acostumbradas al streaming habrán echado en falta, especialmente aquellos con más seguidores que tienen bastantes viewers en sus directos. Tiene que ver con el propio control del usuario en sus emisiones acerca del comportamiento de su chat.

Se trata de la inclusión de la figura del moderador en los directos, al igual que hacen otras plataformas como Twitch. Así lo ha anunciado Instagram en Twitter y se hará efectivo próximamente. Los moderadores tendrán una serie de funciones y estarán un escalón por encima de los seguidores corrientes. Podrán gestionar todo lo que tenga que ver con los comentarios, tanto para eliminarlos como para impedir a un usuario escribir por el chat.

También tendrán poder para expulsar a alguien del directo para que no pueda entrar, comentar, verlo ni interaccionar con él. El objetivo es ofrecer a los creadores de contenido la posibilidad de disfrutar del directo sin tener que leer comentarios negativos o personas molestas en el chat, algo que ocurre con mucha frecuencia en estas plataformas.

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️



We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to:



✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB