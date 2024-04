Es sabido por todos que las redes sociales juegan un papel muy importante en la vida de millones de personas. De hecho, no es casualidad que mucha gente actualmente tenga la capacidad de ganarse la vida simplemente con el contenido que suben a las redes sociales, motivo por el cual, estas, buscan ofrecer herramientas cada vez más avanzadas para todos sus usuarios.

Por otro lado, no es casualidad que las redes sociales se inspiren en los modelos de las demás. Sin ir más lejos, los recientes ejemplos que hemos visto como es el caso de Instagram lo ejemplifican a la perfección, siendo TikTok uno de los espejos en los que se ha fijado más recientemente, de la mano de los famosos reels. No obstante, en TikTok no iban a quedarse atrás, y han contraatacado.

TikTok también plantea lanzar su propia aplicación para hacer frente a Instagram

Es un hecho que la popularización de los vídeos cortos llegó gracias al auge de TikTok, y otras como Instagram o YouTube aprovecharon el tirón, creando los reels y los shorts, respectivamente. Sin embargo, ahora en TikTok también parecen decididos a lanzar su propia versión para hacer frente a Instagram en su propio terreno. ¿Cómo? Con la creación de TikTok Notes.

Una aplicación que, tal y como han informado los propios desarrolladores de TikTok, no tardará en llegar. Pero, ¿en qué consiste y por qué se inspira en Instagram? De la mano de esta nueva plataforma, TikTok abandona los vídeos cortos en formato vertical para dar paso a la publicación de contenido en formato de fotografía, es decir, lo que Instagram lleva haciendo desde sus orígenes.

Si bien es cierto que la propia plataforma de TikTok ya brinda a sus usuarios la posibilidad de publicar fotografías y mostrarlas en su feed como si de un vídeo más se tratase, ahora pretende lanzar una aplicación centrada en eso de manera específica, con el objetivo de competir con Instagram por dos vías distintas, una basada en vídeos verticales, y otra basada en fotografías.

No se conocen muchos detalles sobre el desarrollo o las herramientas que TikTok Notes ofrecerá a sus usuarios, pero sí se sabe, por ejemplo, que algunos aspectos destacados de Instagram, como son los carruseles de imágenes, de la mano de los cuales los usuarios pueden incluir varias fotografías en una misma publicación, sí estarán disponibles en la plataforma que llegará próximamente a internet.

Del mismo modo, aunque sean plataformas relativamente independientes, TikTok y TikTok Notes estarán vinculadas, y permitirán a sus usuarios lanzar publicaciones compartidas entre ambas plataformas, para que aparezcan en ambas redes si así lo desean sus usuarios. Una funcionalidad que también cabe destaca que será opcional, ya que el propio usuario también podrá desactivarla, y publicar únicamente vídeos en TikTok y fotos en TikTok Notes. Solo hay una cosa clara: la guerra está servida entre TikTok e Instagram.