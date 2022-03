Instagram comenzará a introducir subtítulos automáticos en los vídeos de su feed

Instagram está en medio de una época de cambio y actualizaciones para la mejora de la app. Recientemente vimos la introducción de le herramienta ‘Take a Break’ con el fin de que el usuario sea capaz de gestionar el tiempo que invierte en la aplicación. También se ha anunciado la desaparición de IGTV como app independiente para dar una mayor importancia a los vídeos dentro de la aplicación principal.

La competencia principal de la app de Meta, como muchos saben, es TikTok. La red social entró en auge de descargas con el confinamiento que trajo consigo la pandemia del COVID-19 y actualmente es una de las más importantes en todo el mundo. TikTok ya introdujo en abril una función de subtítulos automáticos en sus vídeos y ahora es Instagram la que va a dar este paso.

Los subtítulos automáticos estarán disponibles de forma inicial para idiomas muy concretos, pero Instagram los irá ampliando poco a poco para ofrecer una gran variedad de idiomas y países. Según han explicado, la Inteligencia Artificial que hay detrás de este tipo de tecnología aún no es del todo perfecta y se pueden experimentar algunos errores.

La calidad de los subtítulos irá mejorando a medida que la Inteligencia Artificial vaya aprendiendo hasta convertirse en una función realmente útil. Gracias a este añadido, los usuarios sordos o con problemas de audición tendrán la posibilidad de ver y entender los vídeos hablados.

Este no es el único punto positivo, son muchos los usuarios que viajan por su feed con el móvil en silencio, ya sea porque no les apetece activar el sonido o porque se encuentran en una situación en la que no pueden hacer ruido. De esta forma podrán entender los vídeos sin necesidad de activar el sonido y eso es un punto a favor tanto para ellos como para los creadores de contenido.

We’re excited to share auto-generated captions for IG Feed videos.



Adding captions makes Instagram more accessible for those in the deaf/hard-of-hearing communities🧏🦻. You will have the option to turn captions on (or off).



Available in 17 languages (with more to come). pic.twitter.com/DiaFa95o7U