Mark Zuckerberg confirma que los NFT llegarán a Instagram en los próximos meses

Los NFT han sido todo un tema de conversación y debate en los últimos meses. Desde que algunas personalidades conocidas del mundo de internet comenzaron a hablar de ellos como toda una inversión, muchas personas comenzaron a debatir sobre las grandes sumas de dinero que podían llegar a pagarse por estos archivos.

Para poder entender correctamente de qué hablamos, conviene explicar qué es exactamente un NFT y cómo funcionan. Se trata de “bienes no fungibles”, es decir, algo insustituible y con un valor determinado como pueden ser las obras de arte. La particularidad de los NFT es que no se tratan de algo que podamos tocar o exponer en ningún sitio, sino que son archivos digitales que no se pueden modificar ni intercambiar.

No existen dos NFT iguales, al igual que no existen dos obras de arte exactamente iguales y con el mismo valor. Es por ello que muchos NFT pueden estar adjuntos a obras o ilustraciones en formato digital y su precio es simplemente el que la gente quiera darle. Podemos encontrar a personas que pagan unas grandes sumas de dinero por estos archivos y para poder entenderlo, podemos concebirlos como arte.

El metaverso está cada vez más cerca: llegan los NFT a Instagram

Este tipo de archivos llegarán también a Instagram, tal y como ha indicado el CEO de Meta Mark Zuckerberg. Según ha indicado en una sesión del festival South by Southwest en Austin (Texas), los NFT van a incluirse en la red social propiedad de la compañía “en los próximos meses”. La pregunta ahora es cómo se incluirán y que significará este cambio.

“Estamos trabajando para llevar los NFT a Instagram a corto plazo”, comentó Zuckerberg. “Con suerte, con el tiempo se podrán acuñar estos elementos en Instagram”, mencionaba el CEO según las declaraciones recogidas por Endgadget. Según ha explicado, los NFT adquiridos se podrán mostrar en la red social y también crear otros nuevos e incluso utilizarlos dentro de la plataforma.

Además, no solo podrían tener un papel importante en Instagram, sino que también podrían tener una función dentro del metaverso desarrollado por Meta. “La ropa que usan los avatares se puede acuñar como NFT y llevarla a diferentes lugares”, comentaba el CEO de Meta. Aún se deben resolver algunos detalles técnicos para su correcto desarrollo y queda un gran trabajo por delante.

Es posible que las compras y ventas de estos activos se realicen a travñes de la billetera digital de la compañía, Novi, que utiliza una divisa digital llamada USDP ejecutada como tecnología ‘blockchain’. Además, Instagram no es la única red social que podría aprovechar los NFT, sino que Twitter también ha anunciado algunos cambios e incorporaciones en esta línea.

En octubre de 2021 que preparará una pestaña para mostrar obras NFT en el perfil de los usuarios e incluso hizo algunas pruebas en enero en su versión de pago Twitter Blue. Aún nos queda mucho por descubrir del mundo de los NFT, pero cada vez son más las compañías que pretenden incluir esta novedosa tecnología en sus plataformas.