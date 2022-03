Las cuatro mejores aplicaciones de App Store para meditar desde tu iPhone

Para muchas personas, el día a día es una frenética montaña rusa de emociones en prácticamente todos los niveles, derivada de nuestras obligaciones, las relaciones sociales, y una enorme cantidad de factores que pueden hacer de nuestra rutina algo absolutamente agotador.

Es habitual que este ritmo de vida pueda tener consecuencias sobre nuestra salud, que deriven en ansiedad, insomnio, y un sinfín de trastornos diagnosticables que lastrarán poco a poco nuestro bienestar. No obstante, existen algunos métodos que nos pueden ayudar a evitar llegar hasta este punto.

Y una de estas vías para alcanzar el equilibrio entre nosotros mismos y todo lo que nos rodea, es la meditación. Un arte que, a pesar de que muchas personas se muestren escépticas respecto a sus resultados, tiene una base científicamente probada, que demuestra que se trata de una práctica que puede disminuir el estrés, reducir síntomas de trastornos como la ansiedad o la depresión y, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida.

Y si muchas personas no se han inmiscuido en esta práctica, es porque no tienen claro cómo hacerlo y no poseen el tiempo o los medios económicos suficientes para acudir a clases.

No obstante, una de las ventajas de la consolidación de la tecnología como una de las partes fundamentales de nuestro día a día es que cuentan con apps adaptadas para prácticamente cualquier necesidad, y la meditación no iba a ser la excepción. Es por esto que, a continuación, os vamos a hablar de algunas de las mejores aplicaciones de meditación y relajación para los usuarios de iPhone.

Calm

Se trata de una de las aplicaciones más famosas de App Store dentro de este campo. Ofrece una serie de programas y ejercicios adaptados a personas con una gran diversidad de experiencia en lo que a meditación se refiere, desde los más novatos hasta los más veteranos, y cuenta con una gran cantidad de ejercicios diarios que van variando conforme pasan los días.

La app Calm, disponible en App Store.

Otra de sus virtudes, es que permite que sea el propio usuario quien decida el tiempo que quiere dedicarle a la meditación diariamente, ya sean tres o veinte minutos, en función de lo que cada uno considere que necesita en un momento dado. Además, esta app cuenta con una serie de ejercicios enfocados exclusivamente en conciliar el sueño.

Simple Habit

A diferencia de la anterior, esta aplicación sacrifica la libertad del usuario en detrimento de ofrecer rutinas con resultados médicamente probados. Y aunque en principio pueda parecer un punto negativo, el hecho de que sea la propia app la que establezca una serie de ejercicios predeterminados con una duración concreta, ayuda a que los resultados sean más inmediatos.

La app Simple Habit, disponible en App Store.

Lo que esta aplicación ofrece son rutinas de cinco minutos exactos ambientadas a distintos campos: meditar, relajarnos, conciliar el sueño… Cada una de ellas, con una serie de ejercicios que van variando con los días e incrementando su dificultad conforme el usuario se vaya familiarizando con la app. Una opción idónea, ya que ofrece grandes resultados dedicando a esta práctica tan solo cinco minutos al día.

Insight Timer

Probablemente esta sea la alternativa más profesional de la lista, ya que no se basa simplemente en ejercicios propuestos por la app en función de lo que el usuario busque, sino que cuenta con la participación de expertos en la materia dentro del mercado hispanohablante, como José Luis Menéndez.

La app Insight Timer, disponible en App Store.

Unos expertos que ofrecerán algunas charlas guiadas a los usuarios de la aplicación, en la que les brindarán todo tipo de consejos y ayuda para alcanzar el máximo grado de bienestar, además de contar con un gran número de meditaciones guiadas. Una aplicación de la que hablaron en la Revista TIME como una de las más completas en términos de salud.

IdStress

En último lugar, nos encontramos con una aplicación que busca reducir estrés del usuario y ayudarle a alcanzar el máximo de sus capacidades mentales a través de un itinerario que consta con cinco pasos, a los que el usuario irá accediendo a través de diversos tests que certifiquen que realmente está progresando en su camino hacia la meditación perfecta.

La app IdStress, disponible en App Store.

Desde aspectos aparentemente tan banales como mejorar la postura, esta app identifica todos los puntos que pueden generar estrés o ansiedad a sus usuarios, aportando diversas maneras de lograr dejar a un lado todos esos problemas. En resumen, lo una aplicación que nos pone a prueba a la hora de demostrar si realmente estamos cumpliendo los requisitos establecidos.