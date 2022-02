La Casa del Dragón finaliza su rodaje… y George R. R. Martin da una pista sobre su estreno

Pasan las semanas y los fans de Juego de Tronos comienzan a impacientarse ante la falta de noticias sobre ‘La Casa del Dragon’, el spin-off que HBO producirá y sacará a la luz a lo largo de este 2022. Y si bien es cierto que en los últimos meses ha habido pocas más noticias aparte de la publicación de un tráiler de poco más de un minuto… la plataforma pide tranquilidad.

Y es que obedeciendo a la máxima que dice aquello de que “las cosas de palacio van despacio”, ni la directora Clare Kilner, ni el creador original de la historia George R. R. Martin, ni la propia plataforma, tienen la más mínima intención de precipitarse en ningún aspecto con la que apunta a ser la próxima gran producción original de HBO.

No obstante, en las últimas semanas sí que ha habido ciertas novedades respecto al desarrollo del spin-off. Y es que, tal y como ha informado el propio Martin esta misma semana en su blog, el rodaje ya ha terminado y la llegada de la serie a la plataforma es tan solo cuestión de tiempo.

Tras el mensaje en su cuenta de Twitter, que revolucionó a los fans que esperan ansiosos el estreno, el escritor intentó rebajar un poco el hype, asegurando que aún queda mucho trabajo por delante, como la inclusión de la banda sonora, los efectos especiales, y una gran cantidad de retoques en postproducción.

#TargaryenThrusday BONUS Exciting news out of London — I am informed that shooting has WRAPPED for the first season of HOUSE OF THE DRAGON. https://t.co/DZ2uMICFck pic.twitter.com/05tEfHWFqj

— George RR Martin (@GRRMspeaking) February 18, 2022