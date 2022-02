Las apps de iPhone para escuchar podcasts que no pueden faltar en tu móvil

Los podcasts se han ganado un hueco muy importante en el día a día de la mayoría de personas: desde aquellos que se levantan para ir a correr y se ponen su podcast favorito o aquellos que lo utilizan para dormir relajadamente. Existen podcasts de todas las temáticas que nos gusten, así como los periodistas, expertos o cualquier otra persona que los haga y por la que tengamos devoción: política, influencers, streamers, gamers… Encontramos una amplia variedad de ellos, pero no siempre en la misma plataforma.

De hecho, el número de podcast es tan grande que hay más de 3 millones de podcasts en más de 100 idiomas, en español encontramos casi 400.000 de ellos. Como puedes comprobar, la variedad es bastante amplia… Como las apps en las que se alojan estos podcasts para consumir. Por ello, si estás un poco perdido y quieres empezar en el mundo de los podcasts te proponemos una selección de las mejores apps de iPhone para escuchar podcasts.

En iPhone es común utilizar la app de Apple Podcastaplicación… Pero en muchas ocasiones los usuarios la han abandonado por ciertos problemas. Si es tu caso y estás buscando una alternativa, a continuación te dejamos las mejores opciones para descargar fácilmente en tu dispositivo iPhone:

Google Podcasts

Google Podcast en la App Store

Sin duda es una de las más famosas. Si ya hablábamos de Apple, no cabría pensar que Google no sacaría su propia app de iPhone para podcasts. En los teléfonos Android viene de manera nativa, pero en los Apple habrá que descargarla manual y gratuitamente. Su interfaz visual es extremadamente sencilla tanto para reproducir como para buscar nuevos podcasts, además tiene recomendaciones de lo más sugerentes nada más abrir depende tus gustos. La única pega es que no se pueden poner podcast de pago en ella, pero por lo demás es uno de los principales rivales y opciones a elegir.

iVoox

iVoox en la App Store

Es una de las plataformas más longevas y conocidas, y su evolución ha pasado de radio en directo a albergar podcast. Es una de los números uno tanto para subir contenido como para consumirlo gracias a su simpleza, y a que es gratis. Tantos años en el mercado ha conseguido que se trate de una de las apps para iPhone más optimizadas.

Overcast

Overcast en la App Store

Quizá una de las grandes desconocidas en esto de los podcasts. Sin embargo, de sus casi 500 valoraciones, tiene casi 5 estrellas en la App Store, por lo que estamos ante una de las grandes promesas. Con una interfaz moderna y muy intuitiva, Overcast tiene multitud de funciones que pueden ser muy interesantes y que te engancharán a la hora de consumir podcast: por ejemplo tiene velocidad de reproducción variable, descarga offline, calidad de reproducción variable y de alta calidad, suscripciones a podcasts, 'timers' o 'sleepers' para ponerlo por la noche y que se cierre automáticamente la app para iPhone y que no consuma más datos de los esperados…. Y lo mejor de todo, que es de acceso gratuito en la App Store.

Spotify

Spotify en la App Store

Es una de las mejores opciones del mercado. Sí, además de música, la famosa app también alberga la mayoría de podcasts de los programas de radio o streamers. Si ya tienes una suscripción a Spotify no necesitarás ampliarla o pagar más. Sin embargo, si no tienes una suscripción activa, tendrás que pasar por caja, porque ya sabes que en los smartphones (Android o iPhone, es igual), hay que pagar para poder reproducir contenido. Cada día es posible encontrar más y más podcast en Spotify, por lo que hay que apuntar muy bien su nombre de cara a nuevos podcast.