Las mejores apps de iPhone para combatir el insomnio

El sueño es el enemigo principal de muchas personas. Desgraciadamente, es un problema muy habitual que tiene diversos e imprecisos orígenes. De forma usual los sanitarios lo diagnostican como consecuencia de un alto nivel de estrés, ansiedad, o problemas no relacionados tanto con el carácter sino asociados a problemas físicos como dolores crónicos de espalda, malas posturas…

Sea como fuere, no hay un remedio mágico para caer rendidos en la cama. Puede que la solución más inmediata sean las pastillas o alguna solución médica que los médicos, en primera instancia, desaconsejan. Si por ejemplo nos volvemos ‘adictos’ a las pastillas de dormir, luego nos será muy difícil dejarlas de lado y agravaremos más el problema.

Ante soluciones como cambiar de postura habitual, cambiar las almohadas por algunas ergonómicas se suma un remedio que se puede encontrar en la palma de tu mano, en tu iPhone. Hablamos de aplicaciones que te ayudan a dormir fácilmente, o al menos lo intentan. ¡No dejes de probarlas! Por ello, a continuación te dejamos un ranking de las que consideramos algunas de las mejores y más útiles, y recuerda, todas ellas para iPhone y otros dispositivos de iOS como los iPads.

Sleep Sounds

Sleep Sound disponible en la Apple Store

Esta aplicación es un ‘must have’ para todos aquellos que quieran conciliar el sueño pacíficamente. Es una de las más sencillas pero eficientes. Y es que muchas personas encuentran el sueño en los sonidos, y no precisamente en el silencio. Pero no cualquier sonido vale: sino que esta aplicación te ofrecerá sonidos de la naturaleza grabados en la vida real.

La aplicación cuenta con un ‘timer’ o cuenta atrás, para que se apague automáticamente en una hora, dos, o los minutos que quieras. Encontramos casi más de cien sonidos distintos, como ruido del tráfico con lluvia, ruidos tropicales, de la playa… El único ‘pero’ de esta aplicación es que tiene un precio de algo menos de 2 euros. La podrás descargar en la Apple Store.

Sleep Cycle

Sleep Cyrcle disponible en la Apple Store

Es una de las aplicaciones elegidas por los editores de la Apple Store, y sus opiniones así lo reflejan (con un 4.7 de 5 estrellas, lo que es casi el máximo). Esta aplicación es un ‘tracker’ del sueño en toda regla, como la que utilizamos para hacer running, por ejemplo. Con esta app controlarás el patrón de sueño, ronquidos, tos o cualquier otra incidencia durante las horas de sueño.

En la misma aplicación te podrás encontrar con diversas opciones como melodías, cuentos y otras herramientas para dormir tranquilo. Esta, al menos, es gratuita, aunque dentro de la misma app tienes un plan de suscripción disponible. Aquí la podrás descargar en la Apple Store.

Loona

Loone disponible en la Apple Store

Loona también dispone de muy buenas reviews entre todos los usuarios de Apple. El objetivo de esta aplicación es reducir tu nivel de estrés a través de distintos métodos o técnicas. Y es que no es para dormir como tal, sino para calmarte emocionalmente y, efectivamente, lograr el deseado y tan ansiado sueño nocturno.

Cada día o noche te ofrece un nuevo paisaje, con música original e historias envolventes que te encierra en un mundo frenético que trata de restablecer tu mente y alejarte de las preocupaciones y el estrés. Aunque ofrece compras dentro de la misma aplicación, es gratuita.