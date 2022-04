Twitter no olvida: un usuario rescata un antiguo vídeo de Will Smith burlándose de un calvo

Si algo tienen las redes sociales es que son capaces de recoger y viralizar vídeos, comentarios o fotografías de hace tiempo en el momento más adecuado. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales porque no es de extrañar que algún día pueda salir en tu contra.

Esto es un poco lo que le ha pasado a Will Smith en Twitter. Su reciente polémica en la gala de los Oscar tras el bofetón propinado al cómico Chris Rock por el comentario que hizo sobre la alopecia de su mujer dio la vuelta al mundo y son muchos los que comentaron el incidente… y también buscaron en los archivos del actor para sacar a la luz un vídeo que ha conseguido viralizarse en cuestión de horas.

Twitter no olvida y son muchos los que han tenido a Will Smith en el punto de mira durante estos días. Muchos se limitaron a dar su opinión respecto al incidente y otros decidieron ir un poco más allá. “Esta es una de las razones por las que amo internet, nunca olvida”, comentaba el usuario que hizo viral el vídeo.

Se trata de un fragmento de una intervención del actor en el programa “The Arsenio Hall Show” que fue emitido en 1991. Por aquel entonces “El príncipe de Bel-Air” estaba en pleno auge y Will Smith era su protagonista por lo que fue invitado a una entrevista.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.



One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA