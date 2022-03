La incierta reacción del hijo de Will Smith en Twitter ante el incidente de los Oscar

El culebrón Will Smith post-gala de los Oscar está lejos de terminar. Horas después de que el actor estadounidense pidiese perdón públicamente por haber propinado un guantazo a Chris Rock en plena ceremonia de la gala tras una mofa sobre su mujer, el hijo de Smith, Jaden, ha salido en defensa de su padre a través de las redes sociales.

Recordemos que, durante la gala de los Oscar, Chris Rock, quien dirigía la presentación de la ceremonia, hizo una breve pero fulminante broma sobre la alopecia que sufría la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith. Su marido no se lo pensó un segundo cuando la vio molesta, y subió al escenario para soltarle un bofetón ante el estupefacto público. Las reacciones no tardaron en llegar.

La reacción de Jaden Smith en su cuenta de Twitter

Rock mencionó que Jada debería ser la próxima protagonista de la película G.I. Jane 2, una película en la que la protagonista es Demi Moore con la cabeza rapada, en la que interpreta a la primera teniente de una unidad de élite del Ejército de los Estados Unidos. No le sentó nada bien, y claro… Pasó lo que ya todos sabemos.

Así, el pequeño de los Smith, Jaden, quien también es actor escribió en Twitter: “El discurso de mi padre me ha hecho llorar”. Al término de la ceremonia, también escribió otro breve pero conciso tuit que ya acumula más de un millón de reacciones en donde dijo: “Y así es como lo hacemos”.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Sin embargo, ese segundo mensaje que publicó (“El discurso de mi papá me hizo llorar”) lo borró en cuestión de pocos minutos y que gran parte de los usuarios y especulaciones señalan como un obstáculo más en la complicada relación que los dos mantienen.

¿A favor o en contra?

Su padre se justificó de la siguiente manera: “Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Esto es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, pero el amor te hace cometer locuras”, dijo.

Así que el mensaje que lanzó su hijo no hace más que incendiar, un poco más, esta mecha que sigue prendida desde hace días y que no hace más que copar minutos de informativos, noticias y especulaciones en las redes sociales. Así que llegados a este punto, no se sabe muy bien si Jaden Smith parece estar completamente de acuerdo con su padre o, si por el contrario, ha querido mostrar su disconformidad de alguna manera.