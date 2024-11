Denso Ten acelera la producción de componentes electrónicos para coches antes de la llegada de Desay SV 

Denso Ten está apretando en la producción de su especialidad, la electrónica de automoción, meses antes de la llegada de un nuevo competidor a Andalucía, la empresa china Desay SV.

El 74% del volumen de negocio de la antigua Fujitsu, según los datos del periodo 2023/2024, corresponde a este tipo de productos para coches, alcanzando los 137 millones de euros. Esto contrasta con el 70% del ejercicio anterior, a pesar de que el importe fue algo mayor, de 141 millones.

En total, Denso Ten ha logrado superar, en su facturación, los 187 millones de euros previstos inicialmente, quedándose en unos 193 millones. Eso sí, no ha alcanzado los datos récord del ejercicio anterior, cuando sobrepasó los 200.

La razón de esta superación de expectativas, según señala la empresa en sus últimas cuentas anuales registradas en el Registro Mercantil y consultadas a través de la solución de analítica avanzada Insight View, es «la línea de automoción» y, en concreto, «los productos de infoentretenimiento, principalmente las unidades de visualización de coches».

Pero su actividad se ve ahora amenazada por el aterrizaje de Desay SV, dedicada al mismo sector y con clientes como “Volkswagen, Toyota, Mazda, Volvo, FAW, SAIC Motor, Geely Auto, Great Wall Motors, GAC Group, Chery, NIO, XPENG y muchos otros clientes locales y globales”, según describe la propia compañía. En contraposición, Denso Ten trabaja para Toyota, Opel y Honda.

El fabricante chino abrirá su primera planta europea en Linares (Jaén) a partir de 2026, la cual se empezará a construir el año que viene, según anunció hace unos meses. Además de crear unos 300 puestos de trabajo, tendrá un volumen de producción inicial de 1,5 millones de unidades en el primer año de funcionamiento.

Sin una estrategia global «clara»

Paralelamente, Denso Ten muestra en su informe anual su preocupación por «un constante incremento en los precios de las materias primas y los componentes electrónicos, aumentos en los costes de transporte marítimo y aéreo, subidas históricas en las tarifas de energía, escasez de suministros con incrementos muy significativos en los plazos de entrega y un alto IPC».

También ha nombrado «los conflictos entre Rusia y Ucrania», lo que ha provocado un cálculo mayor en los aprovisionamientos, que han aumentado en un 33%, y en las existencias, las cuales han registrado un crecimiento del 13%.

Y la CEO de la empresa en Málaga, Blanca Hermana, destacó en la pasada presentación de resultados la «dificultad por la situación del mercado de la electrónica, que sigue sin recuperarse del todo, y el conflicto en Oriente Medio, que ha repercutido también en costes».

A pesar de todo, Denso Ten no tiene «clara la estrategia global ni en productos, ni en negocio por regiones», pero la compañía se muestra positiva: «A pesar de la incertidumbre por no tener planes concretos a medio y largo plazo, teniendo en cuenta el potencial en productos y clientes del nuevo accionista, confiamos que, en un futuro no muy lejano, el nivel y el volumen de negocios se incremente con la incorporación de nuevos productos».

Cajeros para CaixaBank, Santander y BBVA

Hace referencia así al momento en el que Fujitsu pasó de ser el principal accionista a tener un porcentaje del 45%, dando paso a Denso Ten. Pero la actividad de la factoría se remonta a 1977, cuando empezó a funcionar bajo el nombre de Secoinsa y, en 1979, pasó a su actual ubicación en el polígono industrial Guadalhorce, en Málaga.

En 1984 dio comienzo la fabricación de cajeros automáticos, un producto que continúa en la actualidad y que ocupa casi el 11% de sus ventas. En el último ejercicio, la empresa japonesa elaboró más de 450 unidades, y trabaja para entidades bancarias como CaixaBank, BBVA y Santander. El porcentaje restante corresponde a productos EMS, como «placas base a medida para clientes diversos».

Su principal mercado es la Unión Europea, del que procede el 58% de su cifra de negocio, mientras que España, Estados Unidos y Asia facturan alrededor de un 24%, 12% y 6%, respectivamente.