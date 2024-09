Moreno quiere repetir como candidato en las elecciones autonómicas de 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene intención de volver a presentarse como candidato en las elecciones autonómicas de 2026, si bien ha dejado bien claro que no quiere «perpetuarse en el poder» como hizo el socialistas Manuel Chaves, que dirigió el Ejecutivo andaluz a lo largo de cerca de dos décadas.

Moreno ha calificado de «interesante» la limitación de mandatos a ocho años. «Obliga a una renovación forzosa de los cuadros y cuando entran equipos nuevos, entran aptitudes nuevas, ángulos de visión de la sociedad y de los problemas distintos que refresca las instituciones», ha reconocido durante una entrevista en la emisora Onda Cero.

Sin embargo, también ha admitido que conlleva algunas problemáticas. «Cuando asumes responsabilidades con la sociedad, con tus equipos, convences a gente para que se venga contigo a trabajar, tú no puedes de la noche a la mañana decir ahora me voy, porque no es fácil el relevo de los líderes en los partidos», ha subrayado.

A su parecer, de no presentarse como candidato, introduciría al Partido Popular, pero también a la sociedad andaluza en «un punto de incertidumbre». Tras asegurar que la comunidad autónoma ha emprendido una senda de crecimiento, ha enfatizado que no se puede «perder» la dinámica actual.

Critica la «obsesión con el poder» de Sánchez

También se ha aventurado a pronosticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gustaría «estar hasta el final» en la Moncloa, después de ser preguntado acerca de si aspira a alcanzar los años en el poder de Chaves en Andalucía. «Tiene una obsesión con el poder que destila comportamientos razonables en términos democráticos», ha incidido.

«Cuando uno tiene ese afán, cuando uno está más en la supervivencia que en gobernar para el conjunto de los españoles, cuando uno pone el interés personal por encima del general de los españoles y de tu propio partido, evidentemente que tiene un problema y ese problema es una obsesión con el poder, una obsesión con seguir siendo presidente, cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste», ha zanjado.